Президент подписал указ о присвоении Перми звания «Город трудовой доблести»

11:10 | 3.07.2020

Предложение по обращению к президенту с соответствующим ходатайством депутаты краевого парламента одобрили в марте этого года. Кроме Перми, на это звание также претендовали Лысьва и Кизел.



«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Боровичи, Екатеринбургу, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску, Ярославлю», - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте kremlin.ru.



Напомним, что в поддержку федеральной инициативы о городах трудовой доблести Законодательное собрание запустило веб-выставку «Край трудовой доблести». В основу выставки легли предметы военного времени, которые производились на территории Молотовской области. Новый проект создан для школьников Пермского края: её материалы направлены во все образовательные учреждения края и уже использовались учителями в школьных программах.



«Нашей целью было увековечить трудовой подвиг всех территорий Молотовской области в памяти потомков, - отмечает спикер краевого парламента Валерий Сухих. - Сотни тысяч жителей нашей области ковали победу в тылу, обеспечивали фронт вооружением, боеприпасами, продовольствием и обмундированием. Веб-выставка рассказывает о вкладе городов и сел нашего большого края в Великую Победу».



«Край трудовой доблести» - совместный проект Законодательного собрания, Государственного архива Пермского края, Пермского государственного архива социально-политической истории, ведомственных, краеведческих и школьных музеев, историков и краеведов.



Среди экспонатов - уникальные и неизвестные предметы, редкие архивные документы и фотографии. Здесь можно увидеть экземпляры военной продукции - каску и бронежилет, оптическое стекло и деревянные лыжи для специальных лыжных батальонов. Многие образцы реконструированы, воссозданы энтузиастами краеведческого движения. В рамках проекта проведена отдельная исследовательская работа. Благодаря этому появились новые интересные сведения о Прикамье в годы Великой Отечественной войны.



На основе материалов выставки создан одноименный цикл телепередач.



Материалы выставки и выпуски передач «Край трудовой доблести» ищите в специальном разделе или на официальных аккаунтах Законодательного собрания Вконтакте и Facebook по хэштэгу #крайтрудовой доблести.

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