Прикамский Росреестр присоединился к акции «Улицы воинской славы»

14:19 | 2.07.2020

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Росреестр запустил масштабный проект «Улицы воинской славы».



В Год памяти и славы все территориальные органы ведомства по всей стране приняли в нем участие. Присоединилось к всероссийской акции и Управление Росреестра по Пермскому краю. Материалы проекта были визуализированы и размещены на официальных страницах Управления в социальных сетях «В Контакте» и «Инстаграм» с хэштегом #УлицыВоинскойСлавы.



О героических подвигах защитников нашей страны – пермяков на фронтах Великой Отечественной войны – сегодня напоминают названия улиц и переулков краевой столицы.



Все жители города знают улицу Крисанова, которая находится в самом центре Перми. Названа она в честь прославленного генерал-майора инженерных войск, Героя Советского Союза Николая Васильевича Крисанова (1893-1948).



Известно, что только с марта по декабрь 1944 года войска под командованием генерала Крисанова, обеспечивая наступление наших войск, сняли 47 тысяч фашистских мин, восстановили 1150 км разрушенных дорог, разминировали 600 мостов и построили 3500 погонных метров новых мостов.



Есть в нашем городе и улица, названная в честь Алексея Вениаминовича Гашкова. В годы Великой Отечественной войны штурман звена 386-го ночного бомбардировочного авиационного полка Гашков к маю 1945 года совершил 718 боевых вылетов на бомбардировку укрепленных объектов, артиллерийских позиций и скоплений войск противника. Также на его счету значатся вылеты в партизанские отряды, действовавшие на территории Ленинградской области, для обеспечения воинов боеприпасами, провиантом, эвакуации раненых.



Каждый пермяк знает улицы, названные в честь отважных пермяков – героев Великой Отечественной войны: Алексея Бушмакина, Федора Старцева, Геннадия Лузенина, Татьяны Барамзиной, Валентина Елькина и многих других.



Имена героев войны носят различные географические объекты, расположенные в населенных пунктах по всему Пермскому краю. Поэтому проект в Прикамье будет продолжен.



Мы гордимся нашими земляками, их подвигами во имя свободы, независимости нашего государства и мира на планете Земля.

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