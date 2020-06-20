В Перми начнет курсировать по-новому автобус №63

15:49 | 21.06.2020

С 23 июня маршрут следования автобуса №63 «микрорайон Крохалева – улица Революции» будет продлен до микрорайона Садовый.



1 июня был внедрен второй этап изменений новой маршрутной сети города. Ряд автобусов изменил маршрут следования, у пермяков появилось больше возможностей для бесплатных пересадок и безналичной оплаты проезда.



Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин ранее провел совещание с администрацией города и депутатской временной комиссией по контролю за организацией работы транспортной модели, где поручил по возможности точечно откорректировать маршрутную сеть, чтобы пассажирам было удобнее и комфортнее ею пользоваться.



Глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил в своем Instagram-аккаунте, что по итогам совещания принято решение скорректировать маршрут следования автобуса №63 «микрорайон Крохалева – улица Революции» для компенсации закрытого автобусного маршрута №43 «микрорайон Крохалева – микрорайон Садовый» и для обеспечения транспортной связи этих микрорайонов. Маршрут №63 будет перенаправлен на улицу Солдатова, далее следовать через площадь Карла Маркса по улицам Чернышевского, Островского, Революции, бульвару Гагарина до микрорайона Садовый. Изменения вступят в силу с 23 июня.

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