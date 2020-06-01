С 18 июня в Перми начнется запуск фонтанов

15:49 | 17.06.2020

Первыми запустят фонтаны на площади перед Театром-Театром и в 68-м квартале эспланады. Чтобы не допускать массового скопления людей, светомузыкальные вечерние представления проводиться не будут. Постепенно начнут работать и другие фонтаны города.



В связи с действующим режимом самоизоляции традиционный запуск городских фонтанов в мае был отложен. 15 июня после рассмотрения предложения главы Перми Дмитрия Самойлова краевым оперштабом было принято решение о возможности открытия кладбищ для посещения родственных могил и набережной Камы для прогулок. Кроме того, мэр сообщил в своем Instagram-аккаунте о начале запуска фонтанов в статическом режиме. То есть представлений светомузыкальных фонтанов на эспланаде пока не будет, чтобы не провоцировать массовое скопление людей.



Первыми в Перми начнут работать фонтаны на городской эспланаде – 18 июня планируется запустить фонтан на площади перед Театром-Театром, затем 19 июня начнет работать фонтан в 68-м квартале эспланады. Постепенно начнут работать и другие фонтаны города. Так, уже в предстоящие выходные планируется запустить фонтаны в сквере у ДК им. Солдатова, сквере им. Дзержинского и в парке им. Чехова, а также фонтан на Тихом Компросе и в сквере им. Землячки. Затем постепенно включат и остальные фонтаны.



Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», в будни фонтаны будут радовать жителей и гостей города с 12:00 до 00:00, а в выходные и праздничные дни – с 09:00 до 01:00.



На следующий день после каждых выходных и праздников на фонтанах будут проводиться профилактические работы, фонтаны будут работать с 18:00 до 00:00.

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