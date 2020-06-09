Пермь: новости дня
12:16 | 10.06.2020
Дмитрий Махонин поддерживает конкурс «Герои борьбы с коронавирусом»
Глава Пермского края Дмитрий Махонин поддержал проведение конкурса: «Это очень хорошее начинание, в этом конкурсе участвуют уже достаточно много журналистов и блогеров. Они описывают положительные примеры добровольческой волонтерской и бескорыстной деятельности, направленной на поддержку сограждан в период ограничений из-за пандемии. Это особенно важно сейчас, когда мы два с половиной месяца находимся на самоизоляции, все устали, вокруг много негатива, а человек не может жить без хороших новостей. Обращаюсь ко всем пермякам: если вы знаете людей, жизнь и работа которых в период коронавируса достойны того, чтобы о них узнали остальные, – пожалуйста, расскажите о них журналистам, напишите в своих социальных сетях или на страничках газет и телеканалов. Неожиданно оказалось, что мы не видели в обычной жизни огромное количество хороших и неравнодушных людей вокруг нас. И, возможно, это самый главный итог пандемии. Рано или поздно она закончится, но наше знание об окружающих нас людях останется с нами».
К участию в конкурсе приглашаются редакции лицензированных печатных СМИ, интернет-изданий, информационных агентств, телеканалов и радиостанций Пермского края, а также блогеры и активные пользователи соцсетей.
Номинации:
1. За лучшую публикацию в краевом печатном или онлайн-СМИ.
2. За лучшую публикацию в городском (районном) печатном или онлайн-СМИ.
3. За лучшую публикацию в теле- или радиоэфире.
4. За лучшую публикацию в соцсетях (Youtube, Facebook, Instagram, ВКонтакте).
Призовой фонд конкурса «Жизнь в эпоху COVID-19: помощь, забота, поддержка» составляет 1 млн рублей.
Победители будут определяться в каждой номинации и награждаться денежной премией:
- первое место (один победитель, 50 тыс. руб.);
- второе место (два победителя, по 40 тыс. руб.);
- третье место (три победителя, по 30 тыс. руб.).
Подведение итогов и награждение планируется провести к 1 июля.
© «Вечерние ведомости»
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