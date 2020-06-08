Пермь: новости дня
13:17 | 9.06.2020
В Перми на маршруты вышло 212 новых автобусов
К работе на линии больше не допускаются автобусы старше 12 лет: таким образом, с 1 июня 232 автобуса перестали использоваться для осуществления пассажирских перевозок. При этом за первую неделю в городе появилось 212 новых автобусов 2019 и 2020 годов выпуска, 447 автобусов – младше 5 лет.
По итогам 2019 года средний возраст автобусов в городе превышал 12 лет. На сегодняшний день средний возраст подвижного состава – 4 года. Следующий этап обновления ожидается к 15 июля и продлится до конца года.
Напомним, ИП Кирсанов А.И. эксплуатирует 26 новых газовых автобусов, ООО «Райзен» приобрело 25 новых машин марки «Лиаз», ООО «Автомиг» приобрело 135 автобусов марок «МАЗ-203» и «Лотос 105». ООО «РТ-Лайн» закупило 111 автобусов, 48 из них предназначены для работы по контрактам с 1 июня, остальные выйдут на линию до 15 июля. Почти все эти автобусы уже курсируют по городу. Они отвечают предъявляемым требованиям – это соответствие экологическому классу «Евро-5», стопроцентно низкий пол, наличие видеонаблюдения, а также информационных табло и кондиционеров в салоне.
Также получены первые данные о пассажиропотоке и способах оплаты. За первые пять дней июня автобусы перевезли около 1 млн 787 тысяч пассажиров. Безналичным способом, используя банковскую или транспортную карту, проезд оплатили более 626 тысяч раз, наличными средствами оплату проезда произвели порядка 817 тысяч раз, что составляет 46% от общего количества произведенных оплат. Бесплатной пересадкой воспользовались около 144 тысяч раз, что составляет 8% от общего количества поездок.
По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова департамент транспорта ведет постоянный мониторинг работы перевозчиков по новым контрактам. Анализируются обращения граждан, поступающие в крупные городские паблики, instagram-аккаунт мэра https://www.instagram.com/samoilovperm/ и instagram-аккаунт главы региона https://www.instagram.com/mahonindn/ по изменению маршрутной сети.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:08 | 9.06.2020
В Ирбите мужчина обвиняется в убийстве сожительницы
14:40 | 9.06.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области составляет 0,82 балла
14:11 | 9.06.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге побил новый антирекорд
13:52 | 9.06.2020
На Среднем Урале может находиться пропавший житель Тюменской области
13:33 | 9.06.2020
В Перми пройдет прямая линия по вопросам организации занятости детей в летний период
13:29 | 9.06.2020
Свердловский предприниматель обвиняется в незаконном использовании чужого товарного знака
13:17 | 9.06.2020
В Перми на маршруты вышло 212 новых автобусов
12:56 | 9.06.2020
В РФ зафиксировано 8595 новых случаев заболевания коронавирусом
12:51 | 9.06.2020
В Екатеринбурге ещё 175 человек заболели COVID-19
12:47 | 9.06.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,12
12:44 | 9.06.2020
В Свердловской области от коронавируса вылечились ещё 222 человека
12:43 | 9.06.2020
Пермские ученые придумали, как защитить зубы от разрушения
12:40 | 9.06.2020
Пермским родителям напоминают об изменении пакета документов для получения сертификата на летний отдых
12:39 | 9.06.2020
В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшего подростка
12:39 | 9.06.2020
В Прикамье выявлено 65 случаев коронавирусной инфекции
12:37 | 9.06.2020
На Среднем Урале скончались 46 пациентов COVID-19
12:36 | 9.06.2020
В Свердловской области ещё 242 человека заразились коронавирусом
12:19 | 9.06.2020
В Прикамье разыскивают двухлетнюю девочку
12:11 | 9.06.2020
На Среднем Урале может находиться пропавшая двухлетняя девочка
12:03 | 9.06.2020
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами на Урале
11:43 | 9.06.2020
В Екатеринбурге разыскивают очевидцев ДТП с пострадавшей
11:18 | 9.06.2020
Владимир Путин назначил четырёх судей в Свердловской области
11:03 | 9.06.2020
Парень на самокате пострадал в ДТП в Екатеринбурге
10:46 | 9.06.2020
Годовая инфляция в Свердловской области составила 2,8%
10:31 | 9.06.2020
Александр Мешков назначил нового главного свердловского участкового
10:18 | 9.06.2020
В Екатеринбурге провели дезинфекцию Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
10:12 | 9.06.2020
В Екатеринбурге уличные художники «победили» коронавирус
10:03 | 9.06.2020
На полтора месяца в Екатеринбурге закроют движение по Дорожной
09:49 | 9.06.2020
В Екатеринбурге сын пытался заживо сжечь 78-летнего отца и его дом
09:12 | 9.06.2020
С 11 июня из Екатеринбурга в Соликамск начнут ездить автобусы
23:12 | 8.06.2020
В Екатеринбурге микроавтобус наехал на пешеходов