В Перми на маршруты вышло 212 новых автобусов

13:17 | 9.06.2020

С 1 июня большая часть перевозчиков начала работать по новым контрактам. Это отразилось на качестве подвижного состава, который курсирует по маршрутам города. Средний возраст автобусов в городе снизился с 12 до 4 лет.



К работе на линии больше не допускаются автобусы старше 12 лет: таким образом, с 1 июня 232 автобуса перестали использоваться для осуществления пассажирских перевозок. При этом за первую неделю в городе появилось 212 новых автобусов 2019 и 2020 годов выпуска, 447 автобусов – младше 5 лет.



По итогам 2019 года средний возраст автобусов в городе превышал 12 лет. На сегодняшний день средний возраст подвижного состава – 4 года. Следующий этап обновления ожидается к 15 июля и продлится до конца года.



Напомним, ИП Кирсанов А.И. эксплуатирует 26 новых газовых автобусов, ООО «Райзен» приобрело 25 новых машин марки «Лиаз», ООО «Автомиг» приобрело 135 автобусов марок «МАЗ-203» и «Лотос 105». ООО «РТ-Лайн» закупило 111 автобусов, 48 из них предназначены для работы по контрактам с 1 июня, остальные выйдут на линию до 15 июля. Почти все эти автобусы уже курсируют по городу. Они отвечают предъявляемым требованиям – это соответствие экологическому классу «Евро-5», стопроцентно низкий пол, наличие видеонаблюдения, а также информационных табло и кондиционеров в салоне.



Также получены первые данные о пассажиропотоке и способах оплаты. За первые пять дней июня автобусы перевезли около 1 млн 787 тысяч пассажиров. Безналичным способом, используя банковскую или транспортную карту, проезд оплатили более 626 тысяч раз, наличными средствами оплату проезда произвели порядка 817 тысяч раз, что составляет 46% от общего количества произведенных оплат. Бесплатной пересадкой воспользовались около 144 тысяч раз, что составляет 8% от общего количества поездок.



По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова департамент транспорта ведет постоянный мониторинг работы перевозчиков по новым контрактам. Анализируются обращения граждан, поступающие в крупные городские паблики, instagram-аккаунт мэра https://www.instagram.com/samoilovperm/ и instagram-аккаунт главы региона https://www.instagram.com/mahonindn/ по изменению маршрутной сети.

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