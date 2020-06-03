Жители города создадут костюмы для онлайн-карнавала «Пермское яркое»

13:28 | 4.06.2020

В этом году карнавальное шествие «Пермское яркое» состоится в формате онлайн-флешмоба, а это значит, что присоединиться к нему может любой желающий. Нужно создать яркий образ и выложить в социальных сетях с хэштегом #ПермскоеЯркое.



12 июня Пермь отметит свое 297-летие. В связи с действующим режимом самоизоляции традиционный карнавал «Пермское яркое» пройдет в необычном формате: жителям предлагается устроить яркое «шествие» в социальных сетях.



Чтобы поддержать городской флешмоб, достаточно создать свой яркий образ, придумать ему название и поделиться фотографией своего карнавального костюма в социальной сети «ВКонтакте» или «Instagram», добавив хэштег #ПермскоеЯркое. На момент проведения флешмоба, до 12 июня включительно, профиль должен быть открыт, чтобы пост был доступен для просмотра.



Авторы самых ярких карнавальных костюмов получат на память об этом событии сувенирные медные медали, отчеканенные в честь основателя города Василия Татищева и 297-летия Перми. Также у них будет возможность рассказать о своих образах в праздничном телемарафоне, посвященном Дню России и Дню города Перми, который состоится на телеканале «ВЕТТА 24» 12 июня.

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