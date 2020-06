Пермские депутаты примут участие в благотворительном забеге

19:26 | 2.06.2020

29 мая стартовала регистрация участников благотворительного забега в поддержку врачей «Благодарим за жизнь. Thank you for life». Участниками могут стать как профессиональные спортсмены, так и любители. Каждый желающий̆ может выбрать одну из четырех дистанций: 2,020 км, 11,2 км, 20,20 км и 36,6 км. Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, депутаты Михаил Бесфамильный и Алексей Оборин с супругой уже зарегистрировались.



Для обеспечения безопасности забег пройдет в онлайн-формате, участники будут преодолевать свои километры с соблюдением социальной дистанции. Для каждого региона выбрана своя дата забега с учётом двух важных условий: снятие в регионе ограничений на одиночные занятия спортом на свежем воздухе и отсутствие роста статистики заболевших коронавирусом.



Минимальный благотворительный взнос – 50 рублей. Все полученные средства будут направлены на закупку средств индивидуальной защиты для врачей, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Более подробная информация о регистрации участников и забеге будет размещена на сайте russiarunning.com.



Забег входит в официальный календарь стартов проекта «Национальное беговое движение». Организаторы акции команда проекта «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу», Автономная некоммерческая организация Центр развития массового спорта «Марафон Плюс» совместно с фондом помощи «География добра».



Напомним, что в Пермском крае более 2 тысяч медработников оказывают помощь пациентам с COVID-19 и пациентам групп риска (прибывшим из других стран и регионов, контактировавшим с заболевшими, пациентам с пневмониями и ОРВИ).

© «Вечерние ведомости»