В Пермь доставлены пермяки, прилетевшие из Нью-Йорка

14:35 | 1.06.2020

По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина в Пермь из Екатеринбурга доставлены 7 наших земляков, прибывших из Нью-Йорка. Ранее пермяки обратились за помощью к главе региона в Instagram.



Микроавтобус в сопровождении представителя министерства территориальной безопасности Пермского края прибыл на территорию прохождения двухнедельной обсервации сегодня в 5 утра. У всех взяты тесты на COVID-19.



Кроме того, за выходные в страну вернулись пермяки из Турции, Германии и Англии (по 2-3 чел.). Все они проходят обсервацию в Москве, а затем самостоятельно вернутся в Пермь.



Отметим, что централизованный выезд в Пермь из международных аэропортов Екатеринбурга, Уфы и Казани осуществляется для группы не менее 5 чел. При этом краевые власти организовывают трансфер в город прилета: микроавтобус или большой автобус оборудуются средствами защиты для водителей. Решение по доставке меньшего числа прилетевших может быть принято рабочей группой, созданной в правительстве края, индивидуально.



С начала пандемии власти региона организовали доставку в Пермь около 450 граждан, оказавшихся за рубежом или в других регионах в период введения ограничений на авиаперелеты.

© «Вечерние ведомости»