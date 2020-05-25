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17:36 | 25.05.2020

Пермская сетевая компания запустила интернет-приемную по отоплению и горячей воде

Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» и Пермского филиала «Т Плюс» внедряют новые современные сервисы обратной связи по вопросам отопления и горячего водоснабжения для жителей краевой столицы.

Теперь каждый житель города Перми может обратиться в Пермскую сетевую компанию с помощью новой интернет-приемной https://teplo.energy/. На главной странице портала с помощью формы обратной связи любой пользователь может оставить заявку, касающуюся отсутствия или проблем с горячим водоснабжением и отоплением, оплаты коммунальных услуг, обнаружения порыва на теплотрассе, незаконного подключения к системе теплоснабжения, а также вопросов по благоустройству.

Интернет-приемная доступна всем пользователям сети интернет круглосуточно. Оставить заявку можно как с компьютера, так и с мобильного устройства. При обращении необходимо указать свои контактные данные, номер телефона для возможности связи с потребителем, а также адрес электронной почты для направления ответа. При заполнении заявки пользователи могут прикрепить к обращению фотографии и указать любую дополнительную информацию.

Пользователи портала могут также отслеживать статус обработки обращения. Так как заявка поступает напрямую в диспетчерскую службу либо подразделение, ответственное за решение вашего вопроса, ответ от специалистов компании придет вам на электронную почту в течение 1 рабочего дня.

Помимо интернет-приемной, в ООО «Пермская сетевая компания» продолжает функционировать круглосуточная горячая линия по вопросам отопления и горячего водоснабжения по телефону +7 (342) 243-72-99. Также потребители могут обратиться с интересующим вопросом в инстаграм ООО «Пермская сетевая компания» https://www.instagram.com/perm_psk/, написав личное сообщение или оставив комментарий под постом.

Рекомендуем перед обращением к специалистам компании по вопросам оказания услуг ГВС и отопления в вашей квартире связаться с организацией, обслуживающий ваш дом, и удостовериться, что вопрос не касается внутридомовых сетей, которые оперативно решает управляющая компания или ТСЖ.

© «Вечерние ведомости»

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