Пермских пограничников призывают отметить профессиональный праздник в кругу семьи

14:24 | 25.05.2020

Пермская краевая общественная организация «Союз пограничников Прикамья» предлагает заменить традиционное празднование Дня пограничника 28 мая онлайн-встречами с боевыми товарищами и праздником в кругу семьи.



В связи с распространением коронавирусной инфекции, в Перми и Пермском крае по-прежнему действует режим полной самоизоляции. В соответствии с пунктом 1.1. Указа губернатора Пермского края от 29 марта 2020 года №23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», проведение любых спортивных, культурных, научных, публичных, общественных и досуговых мероприятий временно приостановлено. В частности, это касается празднования Дня пограничника, которое традиционно проходило в форме шествия, митинга и культурно-спортивного мероприятия.



Главным организатором празднования Дня пограничника в нашем городе на протяжении более десяти лет является Пермская краевая общественная организация «Союз пограничников Прикамья» https://vk.com/public182059180. Ее представители призывают ветеранов-пограничников Перми и Пермского края с пониманием отнестись к введенным ограничениям.



– В этих условиях сейчас живет вся страна, и даже в День Победы 9 мая 2020 года не было традиционных памятных мероприятий. Призываем отметить нынешний праздник в кругу семьи и друзей, оставаясь дома. В Пермь обязательно вернется наш праздник, и мы надеемся, что в 2021 году он снова будет самым массовым в России, – подчеркнули в общественной организации.



Не выходя из дома, можно поздравить своих боевых товарищей с помощью онлайн-встреч или по телефону.

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