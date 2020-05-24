Дмитрий Махонин анонсировал создание центра управления будущим Пермского края

13:36 | 25.05.2020

25 мая глава Прикамья Дмитрий Махонин заявил в своем блоге о создании в регионе «Центра управления будущим» (ЦУБ), который появится на базе Пермского научно-образовательного центра (аккаунт в Инстаграме: @permscience).



Дмитрий Махонин подчеркнул, что от успеха деятельности предпринимателей зависит наполнение бюджета региона и расширение возможностей для социальной помощи людям, создание новых и сохранение имеющихся рабочих мест.



«Задачи Центра – сформулировать образ будущего Пермского края, в контексте наиболее успешных мировых и общероссийских трендов развития, опираясь на мощнейший экономический, научный и человеческий потенциал нашей земли», – отметил глава Пермского края.



Планируется, что результатом работы ЦУБа станет стратегический документ, отражающий информацию о том, какие отрасли экономики региона надо развивать и поддерживать, каким должно быть пространственное развитие городов и поселков региона на 10 лет вперед.



Центр поможет сохранению существующих и созданию новых рабочих мест, формированию запроса на подготовку специалистов в вузах и техникумах, чтобы пермские выпускники были востребованными в условиях меняющегося рынка труда.



Напомним, на финансирование научных исследований и разработок по семи направлениям деятельности Пермского НОЦ в 2019 году было направлено 2 млрд рублей. Участники НОЦ «Рациональное недропользование» в прошлом году зарегистрировали более 50 патентов и создали 120 высокотехнологичных рабочих мест. В 2019 году НОЦ выполнил 190 контрактов на исследования и разработки для бизнеса.

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