Директор пермского бизнес-инкубатора в прямом эфире расскажет о мерах поддержки перевозчиков

12:51 | 22.05.2020

Очередной эфир директора Пермского центра бизнеса Руслана Хабибуллина пройдет 22 мая в 17:00. Подробно будет разъяснены планируемые меры поддержки малого и среднего бизнеса в сфере перевозок пассажиров на общественном транспорте.



Онлайн-консультации для предпринимателей проводятся регулярно, на ближайшие две недели основная задача для администрации города – усилить информирование представителей малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки, такое поручение дал глава Перми Дмитрий Самойлов.



Прямой эфир будет проходить 22 мая на площадке группы МКУ «Пермский центр бизнеса» «ВКонтакте» https://vk.com/incubatorperm?_smt=groups_list%3A1. Кроме того, здесь можно посмотреть записи предыдущих прямых эфиров. Здесь же представители бизнес-сообщества могут задать вопросы. Также запись прямого эфира от 18 мая с директором по маркетингу холдинга «ZaZa Group» Кириллом Даниловым о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в сфере услуг доступна в официальном instagram-аккаунте бизнес-инкубатора https://www.instagram.com/incubatorperm/.



В новом эфире директор Пермского центра бизнеса Руслан Хабибуллин подробно расскажет о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в сфере перевозок пассажиров на общественном транспорте. Отметим, что для перевозчиков, а также компаний, оказывающих услуги по организации питания в образовательных учреждениях, разработаны специальные меры поддержки. Так, подготовлен проект постановления «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Перми субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам в период действия режима полной самоизоляции в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019».



Напомним, под руководством главы Перми Дмитрия Самойлова в городе создана рабочая группа по выработке мер поддержки малого и среднего бизнеса. Ограничительные меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции серьезно сказались на всех уровнях бизнеса, поэтому было принято решение на уровне города применить отраслевой принцип поддержки. Комплекс мер помощи бизнесу на муниципальном уровне разрабатывается в дополнение к краевой и федеральной поддержке.

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