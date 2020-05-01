Пермь: новости дня
17:57 | 21.05.2020
В Прикамье пройдут Дни славянской письменности и культуры
Пермский дом народного творчества (ПДНТ) «Губерния» при содействии краевого минкульта с 24 по 28 мая проводит масштабный проект «Дни славянской письменности и культуры».
«Именно сегодня сложно переоценить значение этой даты – Дня славянской письменности: вопросы самоидентификации, «корней» вызывают активный отклик в слушателях; донесение подлинных знаний о традициях своего народа является чрезвычайно актуальным, равно как и бережное отношение к традиции, умение корректно передать ее следующим поколениям. Все эти, а также многие другие вопросы будут обсуждаться на интернет-площадках «Губернии» на протяжении пяти дней», — рассказала директор ПДНТ «Губерния» Татьяна Санникова.
В день открытия, 24 мая, ПДНТ на своих интернет-площадках презентует совместные проекты с Пермской государственной художественной галереей (посвященный иконописи) и Пермским краеведческим музеем (посвященный Стефану Пермскому). Также в программе «Концерт одной песни», в котором участвуют фольклорные коллективы Прикамья, и другие мероприятия.
25 и 26 мая в рамках Дней славянской письменности и культуры пройдет всероссийская онлайн-конференция «Славянская традиционная культура и современный мир». Ее организаторы: государственный Российский дом народного творчества им. В. Д. Поленова, Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН, ГКБУК ПДНТ «Губерния» при поддержке министерства культуры Пермского края. Среди участников конференции - ученые и практики России и Болгарии. Будет представлено научное сообщество Софии, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Воронежа, Ижевска, Сыктывкара, Уфы, Кирова и других городов. В программе публичные лекции, посвященные различным аспектам народной культуры, обсуждения, онлайн-концерты фольклорно-этнографических коллективов Пермского края. По результатам конференции планируется выпуск сборника материалов.
27 мая ПДНТ «Губерния» проведет краевой Форум работников культуры. Из года в год это событие позволяет объединять представителей всех территорий Прикамья, работающих в сфере культуры, служит площадкой для обсуждения задач и выработки решений, дает возможность поделиться опытом. В 2020 году решено было не отказываться от этого значимого для всего края события, но перенести его в виртуальный формат.
Итоги Дней славянской письменности и культуры будут подведены 28 мая.
Материалы проекта «Дни славянской письменности и культуры» можно будет найти на сайте ПДНТ «Губерния» https://domgubernia.ru/ и в официальных группах учреждения в соцсетях: Вконтакте https://vk.com/permdnt, Facebook https://www.facebook.com/pdnt.gubernia/, Instagram https://www.instagram.com/permdnt/.
© «Вечерние ведомости»
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