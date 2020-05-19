В акции «Помощь рядом» в Прикамье приняли участие уже более 500 доноров

12:49 | 20.05.2020

Бесплатной услугой такси в рамках акции «Помощь рядом» Яндекса в Пермском крае воспользовалось уже более 500 доноров. 13 апреля в Прикамье стартовала благотворительная инициатива Яндекса для помощи медицинским, социальным службам и НКО в период пандемии коронавируса. Такси избавляет от необходимости использовать общественный транспорт — а значит, помогает защитить от инфекции наших доноров и врачей.



Сейчас в Службе крови Пермского края нуждаются в донорах всех групп крови. Особенно высока потребность в 0 (I) и A (II) группах крови. Записаться на сдачу крови вы можете по телефонам: Пермь 8-342-282-53-21, Кунгур 8-342-712-69-61.



Прием звонков на запись в понедельник-четверг с 13:30 до 15:00, в пятницу - с 12:30 до 14:00.



После успешной сдачи крови донор получает справку на 2 выходных дня с сохранением среднего заработка. Справку можно использовать в течение 1 года с даты донации. Также по поручению главы региона Дмитрия Махонина донорам выплачивается компенсация питания в размере 1508 руб. Президент России Владимир Путин отметил данную инициативу главы Пермского края и подчеркнул, что «донорство – это чрезвычайно важная и благородная миссия».



«Если вы хорошо себя чувствуете, не ощущаете признаков заболевания, именно сейчас – лучший момент, чтобы пополнить банк крови вашего региона, сдать кровь или ее компоненты в соответствии с потребностями Службы крови», - отмечают в краевой станции переливания крови.



Условия акции:



- Сумма скидки в Перми/Кунгуре - 150 рублей. Если поездка будет дороже - с карты спишется недостающая сумма, если дешевле - остаток сгорает.

- Если вы записались на донацию и хотите воспользоваться промокодом:

- получите промокод у волонтера в социальных сетях Вконтакте (группа «Я донор Пермский край») и Инстаграм (профиль @yadonorperm);

- скачайте приложение «Яндекс.Такси»;

- привяжите банковскую карту в приложении;

- в день донации, при заказе такси, укажите промокод в приложении;

- Промокоды применяются к поездкам, оплачиваемым за безналичный расчет, по тарифам эконом или комфорт.

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