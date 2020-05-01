В Пермском крае досрочно завершен ремонт участка трассы М-7

18:10 | 15.05.2020

ФКУ Упрдор «Прикамье» завершило ремонт участка федеральной трассы М-7 «Волга» в Нытвенском районе Пермского края. Работы на участке протяженностью 3 км завершены в отведенные сроки. Чтобы дорога вновь не деформировалась, дорожные строители заменили основание дороги.



Сегодня дорожные службы приступили к устранению дефектов дорожного покрытия уже на другом участке трассы М-7 (456 км), а на следующей неделе начнутся ремонтные работы на км 431-433. Их планируется завершить к началу июня.



ФКУ Упрдор «Прикамье» просит водителей набраться терпения и с пониманием отнестись к временным трудностям по передвижению, в связи с ремонтными работами.



По словам специалистов, негативно на состояние автодорог Прикамья повиляли теплая зима и наступление ранней весны в 2020 году. Перепады среднесуточных температур и частые переходы через ноль градусов стали причиной разрушения в том числе асфальтового покрытия на федеральной трассе М-7 «Волга». Автолюбители по данному участку неоднократно направляли обращения в Instagram главы региона Дмитрия Махонина.



С учетом того, что этой трассой пользуются многие жители края, краевой минтранс по поручению Дмитрия Махонина провел переговоры с руководством ФКУ Упрдор «Прикамье». После чего федералы поставили этот участок дороги в приоритет ремонта. С конца февраля на трассе начались активные работы по устранению дефектов. Дорожники оценивали, что закончат ремонт до конца месяца.



Федеральная трасса М-7 «Волга», проходящая через Пермский край, является стратегически важным объектом. Она соединяет с соседними регионами: Нижегородской областью, Республиками Чувашия и Удмуртия, Татарстаном и Башкортостаном. Интенсивность движения на данном участке составляет более 30 тысяч автомобилей в сутки.



Напомним, в 2020 году в Пермском крае в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, планируется реализовать 35 дорожных объектов: 30 местных и 5 региональных, среди которых, например, строительство Восточного обхода г. Перми, ремонт трассы Пермь - Березники и другие. Финансирование составит более 2,5 млрд рублей из федерального, регионального и местных бюджетов. Планируется довести долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 53,6% к протяженности дорог 2017 года, долю дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 70,6%.

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