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Пермь: новости дня


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13:26 | 14.05.2020

В Перми организованы «горячие телефонные линии» по вопросам работы школ и детских садов

На вопросы родителей, касающиеся образовательного процесса, специалисты департамента образования администрации Перми отвечают ежедневно по будням с 09:00 до 18:00.

Получить дополнительную информацию по вопросам школьного обучения родители могут по телефону 212-95-20. В рамках действующего режима полной самоизоляции с 6 апреля уроки для школьников проводятся в дистанционном формате. Отметим, что в рамках рекомендаций министерства образования и науки Пермского края школам предлагается частично перенести неосвоенные программы по некоторым предметам на следующий год, учителя продолжат вести остальные предметы из дома до 15 мая. После 15 мая и до конца учебного года обучение рекомендуется вести в формате индивидуальных консультаций. Для подготовки к итоговой аттестации на платформе Института развития образования Пермского края (http://www.iro.perm.ru/) с 17 апреля опубликованы видеоуроки для выпускников, где эксперты ЕГЭ и ОГЭ подробно разбирают задания по предметам. Для самостоятельной подготовки к экзаменам на сайте Федерального института педагогических измерений (https://fipi.ru/) размещены демоверсии экзаменов, ежедневные онлайн-консультации по каждому предмету также проводятся в социальных сетях министерства просвещения России.

По этому же телефону можно получить ответы на вопросы, касающиеся приемной кампании. До 30 июня ведется прием заявлений в электронной форме для зачисления в 1 класс по закрепленной территории. Кроме того, в течение мая проходит приемная кампания по зачислению детей в 5 класс.

Детские сады города продолжают функционировать в режиме дежурных групп. Их могут посещать дети из семей, где оба родителя имеют разрешение работодателя на трудовую деятельность и передвижение. В связи с изменением ограничительных мер в Пермском крае с 12 мая ожидается увеличение количества дежурных групп в детских садах. Такие группы будут открываться по заявлению родителя в том дошкольном учреждении, которое посещал ребенок до введения режима самоизоляции. По дополнительным вопросам родители могут обратиться непосредственно к заведующему учреждением либо в департамент образования по телефонам: 212-73-18 или 212-98-47.

Вопросы, касающиеся комплектования дошкольных учреждений на следующий учебный год, принимаются по телефонам: 210-96-14 или 212-98-47, а также по номерам горячих линий в районных отделах образования по месту жительства семьи.

Как и раньше, обращения граждан в письменной форме принимаются на электронный адрес do@gorodperm.ru, а также почтой по адресу: город Пермь, улица Сибирская, 17. Получить ответ на вопрос в максимально короткие сроки можно, обратившись по интересующей теме в соответствующий раздел на Едином портале Пермского образования https://permedu.ru/. Актуальная информация для родителей регулярно размещается в социальных сетях департамента образования «ВКонтакте» https://vk.com/perm_obrazovanie и Instagram https://www.instagram.com/obrazovanie_perm/.

© «Вечерние ведомости»

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