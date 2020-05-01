Пермский бизнес-инкубатор начинает проводить онлайн-консультации по мерам поддержки бизнеса

13:16 | 14.05.2020

Первый прямой эфир состоится 14 мая с 17:00 до 18:00. Директор Пермского центра бизнеса Руслан Хабибуллин расскажет о принятых на федеральном, краевом и городском уровнях мерах поддержки предпринимателей.



По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова городской бизнес-инкубатор начинает проводить онлайн-консультации для представителей предпринимательского сообщества, чтобы разъяснить применение мер поддержки бизнеса, принятых на федеральном, краевом и городском уровнях. Также к информированию подключатся районные советы директоров предприятий, депутаты, общественные организации.



Первую онлайн-консультацию 14 мая с 17:00 до 18:00 в группе МКУ «Пермский центр бизнеса» «ВКонтакте» (https://vk.com/incubatorperm) проведет директор центра Руслан Хабибуллин. О следующих мероприятиях можно узнать в группе бизнес-инкубатора, а также в официальном Instagram-аккаунте департамента экономики и промышленной политики администрации Перми https://www.instagram.com/economy_perm/.



Напомним, под руководством главы Перми Дмитрия Самойлова создана рабочая группа по выработке мер поддержки малого и среднего бизнеса. Ограничительные меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции серьезно сказались на всех уровнях бизнеса, поэтому было принято решение на уровне города применить отраслевой принцип поддержки. Комплекс мер помощи бизнесу на муниципальном уровне разрабатывается в дополнение к краевой и федеральной поддержке.

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