В Перми стартовала онлайн-акция «Пермское образование. С любовью»

16:45 | 7.05.2020

Участникам акции предлагается создать видеоролик о пермском образовании и разместить его в социальных сетях или отправить на электронную почту своего образовательного учреждения до 22 мая.



К участию в акции «Пермское образование. С любовью» приглашаются учащиеся, родители и педагоги образовательных учреждений Перми. Видеоролики участников могут выражать благодарность участникам образовательного процесса, рассказывать о дружбе, о традициях и увлекательных событиях, связанных со школой, детским садом и другими учреждениями образования. Работы участники размещают на своих страницах в социальных сетях с хештегом #пермскоеобразование #скучаем или отправляют на электронные почты образовательных учреждений в срок до 22 мая включительно.



С 7 по 22 мая видеоролики размещаются на интернет-площадках образовательных учреждений города. А к 25 мая лучшие работы будут собраны в один ролик и размещены на сайте https://permedu.ru/ и на страницах в социальных сетях городского департамента образования.



Видеоролики должны быть созданы с учетом некоторых требований: длительность видеоролика – 1-2 минуты, съемка должна осуществляться в горизонтальном положении гаджета, возможен монтаж ролика и использование кадров, снятых до режима самоизоляции. Также в видеоролике приветствуется заставка или какой-либо отличительный знак школы.



Вопросы и предложения, касающиеся онлайн-акции «Пермское образование. С любовью», можно отправлять в социальные сети городского департамента образования «ВКонтакте» https://vk.com/perm_obrazovanie и Instagram https://www.instagram.com/obrazovanie_perm/.

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