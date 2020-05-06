Пермь: новости дня
13:09 | 7.05.2020
Ремонт участка федеральной трассы М-7«Волга» в Прикамье закончат до конца мая
По словам специалистов, негативно на состояние автодорог Прикамья повиляли теплая зима и наступление ранней весны в 2020 году. Перепады среднесуточных температур и частые переходы через ноль градусов стали причиной разрушения в том числе асфальтового покрытия на федеральной трассе М-7 «Волга». Автолюбители по данному участку неоднократно направляли обращения в Instagram главы региона Дмитрия Махонина.
С учетом того, что этой трассой пользуются многие жители края, краевой минтранс по поручению Дмитрия Махонина провел переговоры с руководством ФКУ Упрдор «Прикамье». После чего федералы поставили этот участок дороги в приоритет ремонта. С конца февраля на трассе начались активные работы по устранению дефектов.
Федеральная трасса М-7 «Волга», проходящая через Пермский край, является стратегически важным объектом. Она соединяет с соседними регионами: Нижегородской областью, Республиками Чувашия и Удмуртия, Татарстаном и Башкортостаном. Интенсивность движения на данном участке составляет более 30 тысяч автомобилей в сутки.
Кроме участка в Нытвенском районе, автодорожники приведут в порядок и другой участок трассы – от 431 до 433 км. Работы на той части дороги планируется завершить в начале июня.
Как сообщили в ФКУ Упрдор «Прикамье», в Пермском крае планируется провести капитальный ремонт участка автодороги А-153 Нытва-Кудымкар на участке от 10 до 39 км (от д. Олапиха до с. Карагай) в период с 2021 по 2022 годы. Также до 4-х полос движения будет доведен участок перед поворотом на обход Краснокамска и сам обход города. Эти работы планируется завершить к 2023 году.
Напомним, в 2020 году в Пермском крае в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, планируется реализовать 35 дорожных объектов: 30 местных и 5 региональных, среди которых, например, строительство Восточного обхода г. Перми, ремонт трассы Пермь - Березники и другие. Финансирование составит более 2,5 млрд рублей из федерального, регионального и местных бюджетов. Планируется довести долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 53,6% к протяженности дорог 2017 года, долю дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 70,6%.
© «Вечерние ведомости»
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