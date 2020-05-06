 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

13:09 | 7.05.2020

Ремонт участка федеральной трассы М-7«Волга» в Прикамье закончат до конца мая

В Нытвенском районе Пермского края ведутся работы по восстановлению 3-километрового отрезка федеральной трассы М-7 «Волга» (от отворота на Кудымкар в сторону Краснокамска). В настоящее время все силы дорожных служб сосредоточены сейчас на самом сложном участке 443 — 446 км. На нем из-за деформации покрытия часто возникают заторовые ситуации. Работы уже подходят к завершению – к концу мая здесь полностью заменят основание дорожной одежды и восстановят асфальтобетонное покрытие.

По словам специалистов, негативно на состояние автодорог Прикамья повиляли теплая зима и наступление ранней весны в 2020 году. Перепады среднесуточных температур и частые переходы через ноль градусов стали причиной разрушения в том числе асфальтового покрытия на федеральной трассе М-7 «Волга». Автолюбители по данному участку неоднократно направляли обращения в Instagram главы региона Дмитрия Махонина.

С учетом того, что этой трассой пользуются многие жители края, краевой минтранс по поручению Дмитрия Махонина провел переговоры с руководством ФКУ Упрдор «Прикамье». После чего федералы поставили этот участок дороги в приоритет ремонта. С конца февраля на трассе начались активные работы по устранению дефектов.

Федеральная трасса М-7 «Волга», проходящая через Пермский край, является стратегически важным объектом. Она соединяет с соседними регионами: Нижегородской областью, Республиками Чувашия и Удмуртия, Татарстаном и Башкортостаном. Интенсивность движения на данном участке составляет более 30 тысяч автомобилей в сутки.

Кроме участка в Нытвенском районе, автодорожники приведут в порядок и другой участок трассы – от 431 до 433 км. Работы на той части дороги планируется завершить в начале июня.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Прикамье», в Пермском крае планируется провести капитальный ремонт участка автодороги А-153 Нытва-Кудымкар на участке от 10 до 39 км (от д. Олапиха до с. Карагай) в период с 2021 по 2022 годы. Также до 4-х полос движения будет доведен участок перед поворотом на обход Краснокамска и сам обход города. Эти работы планируется завершить к 2023 году.

Напомним, в 2020 году в Пермском крае в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, планируется реализовать 35 дорожных объектов: 30 местных и 5 региональных, среди которых, например, строительство Восточного обхода г. Перми, ремонт трассы Пермь - Березники и другие. Финансирование составит более 2,5 млрд рублей из федерального, регионального и местных бюджетов. Планируется довести долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 53,6% к протяженности дорог 2017 года, долю дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 70,6%.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:43 | 7.05.2020
Пассажиры троллейбусов и трамваев Екатеринбурга услышат 75 рассказов о войне

15:22 | 7.05.2020
Полиция Екатеринбурга установила причастность осужденного ювелира к сбыту поддельных драгоценностей

15:05 | 7.05.2020
В Перми проходит флэшмоб, посвященный собакам – участникам Великой Отечественной войны

14:59 | 7.05.2020
Мэр Екатеринбурга утвердил городской оргкомитет Универсиады-2023

14:49 | 7.05.2020
Валерий Сухих поздравил прикамцев с Днем Победы

14:13 | 7.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге продолжает падать

14:00 | 7.05.2020
В Свердловской области оштрафованы пассажиры поезда за нарушение «антитабачного» законодательства

13:48 | 7.05.2020
В Прикамье продолжается прием заявлений на выплату 5 тысяч рублей семьям с детьми до 3 лет

13:44 | 7.05.2020
Как стать веб-программистом

13:43 | 7.05.2020
Глава Пермского края поздравил жителей с Днем Победы

13:32 | 7.05.2020
В Берёзовском директор предприятия обвиняется в налоговом преступлении

13:27 | 7.05.2020
В Прикамье в рамках нацпроекта в этом году планируют высадить 4,5 тысячи гектаров леса

13:15 | 7.05.2020
Сотрудники МЧС призвали свердловчан отказаться от посещения водоёмов

13:14 | 7.05.2020
Ежедневный прирост инфицированных коронавирусом в Прикамье – 3,8%

13:09 | 7.05.2020
Ремонт участка федеральной трассы М-7«Волга» в Прикамье закончат до конца мая

12:54 | 7.05.2020
Юрий Уткин: «Отдать дань уважения подвигу победителей – наш долг!»

12:53 | 7.05.2020
В РФ зарегистрировали 11 231 новый случай Covid-19

12:49 | 7.05.2020
В Пермском крае подтверждено 26 случаев коронавируса

12:47 | 7.05.2020
В Свердловской области ещё 76 человек заразились коронавирусом

12:27 | 7.05.2020
Вадим Самойлов просит свердловчан оставаться дома

12:15 | 7.05.2020
Бойцы Росгвардии в Екатеринбурге присоединились к акции «Парад у дома ветерана»

12:05 | 7.05.2020
Екатеринбург возглавил лонг-лист городов с лучшим общественным транспортом

11:51 | 7.05.2020
В Свердловской области отметили нехватку всех групп донорской крови

11:44 | 7.05.2020
В Первоуральске из горящего дома эвакуировали 15 человек

11:36 | 7.05.2020
Депутат Госдумы посетил ветерана и поздравил его с праздником

11:27 | 7.05.2020
Энергетики в Свердловской области переходят на летний режим работы

11:11 | 7.05.2020
ЦГКБ № 1 в Екатеринбурге закрыли на дезинфекцию

10:50 | 7.05.2020
Губернатор Свердловской области утвердил дополнительные выплаты медицинским работникам

10:31 | 7.05.2020
В Камышлове руководителя организации обвиняют в причинении ущерба на сумму свыше 17,7 млн рублей

10:15 | 7.05.2020
Уральский «Автомобилист» подготовил подарки ветеранам клуба

10:04 | 7.05.2020
На Урале пропал мужчина, который не ориентируется в пространстве

09:41 | 7.05.2020
Мэр Екатеринбурга сообщил о возможных продлении и ужесточении режима самоизоляции

09:30 | 7.05.2020
Клещи покусали почти 4,5 тысячи свердловчан

09:15 | 7.05.2020
В Екатеринбурге пройдёт генеральная репетиция авиапарада

02:02 | 7.05.2020
В Екатеринбурге легковушка сбила двух 17-летних подростков

06.05.2020

22:12 | 6.05.2020
Из-за бесхозной сумки на остановке Луначарского парализовано транспортное движение

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 