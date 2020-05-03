Пермь: новости дня
16:05 | 4.05.2020
Акция «Георгиевская ленточка» в Пермском крае пройдет в онлайн-режиме
В связи с пандемией коронавирусной инфекции акция в Прикамье пройдет в новом формате - через дополненную реальность в социальных сетях.
«Георгиевская ленточка действительно стала одним из главных символов Победы. И ситуация с коронавирусом не должна нас останавливать от проведения акции. Именно поэтому мы разработали онлайн-формат», — отметила руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, — «Очень важно относиться к символу Победы с уважением. Наше движение уже не первый год раздает специальную памятку с правилами ношения Георгиевской ленточки. Мы считаем, что самое лучшее место для ленты – у сердца, слева на груди».
Для участия необходимо сделать фотографию и выложить пост в социальные сети с ответом на вопрос «Почему для меня важна Георгиевская лента». В описании к фото рекомендуется пригласить к участию в акции 5 друзей.
Заместитель руководителя Агентства по туризму и молодежной политике Юлия Баландина отметила, что молодёжные сообщества Пермского края активно подключились к процессу подготовки празднования 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Для акции «Георгиевская ленточка в Пермском крае» региональное отделение Юнпресс подготовило электронную рамку, предложив всем желающим принять участие в памятной акции. Рамка доступна в личном аккаунте через мобильное приложение Instagram и функцию «Истории» в официальном аккаунте Пермского отделения ЮнПресс @unpress_perm или по ссылке https://www.instagram.com/a/r/?effect_id=552175955701732.
«Думаю, такая инициатива будет поддержана не только молодёжью, но и всеми жителями Прикамья, которые не останутся в стороне и расскажут в социальных сетях семейные истории о наших героях фронта и тыла», — добавила Юлия Баландина.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:42 | 4.05.2020
Полицейские продолжают проводить профилактические рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции
17:28 | 4.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге снова упал до 2,5 баллов
17:11 | 4.05.2020
Из-за обещанных президентом денег бригады скорой помощи в Нижнем Тагиле поделили на «коронавирусные» и не очень
16:16 | 4.05.2020
В Перми завершается отопительный сезон
15:56 | 4.05.2020
Этой ночью свердловчане смогут увидеть в небе метеоритный поток
15:55 | 4.05.2020
Туристам в Прикамье необходимо информировать о своем маршруте краевую службу спасения
15:53 | 4.05.2020
В Прикамье зафиксировано 35 новых случаев COVID-19
15:37 | 4.05.2020
Корпуса Демидовской больницы в Нижнем Тагиле отремонтируют за полтора миллиона рублей
14:49 | 4.05.2020
В Нижнем Тагиле задержали лжеминёра, сообщившего о минировании городского техникума
14:27 | 4.05.2020
Полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемых в сбыте наркотиков
13:52 | 4.05.2020
Шарташский лесопарк в Екатеринбурге закрыли на обработку от клещей
13:08 | 4.05.2020
Число заражённых коронавирусом в РФ выросло на 10 581
12:56 | 4.05.2020
Ещё у 53 человек в Свердловской области подтвердился коронавирус
10:28 | 4.05.2020
Часть исторической мельницы в Екатеринбурге превратили в детский сад
09:47 | 4.05.2020
Ежегодный марш радистов в Екатеринбурге пройдет в «Яндекс-картах»
21:57 | 3.05.2020
10 человек эвакуировали в Екатеринбурге из горящего дома
21:11 | 3.05.2020
ХК «Автомобилист» подписал контракт со Станиславом Бочаровым
19:08 | 3.05.2020
Ural Music School запускает онлайн курс для молодых музыкантов
18:44 | 3.05.2020
На Среднем Урале провели 5 722 исследований проб на коронавирус
17:42 | 3.05.2020
Жителей Прикамья приглашают исполнить «Вальс Победы»
17:05 | 3.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге достиг 3,1
17:00 | 3.05.2020
Скандал в «Обуховском»: юрист обвиняет свердловский минздрав в нарушении карантинных мер
16:09 | 3.05.2020
В Пермском крае выявлено 39 новых случаев коронавируса
15:59 | 3.05.2020
На Среднем Урале потеплеет до + 26 градусов
14:29 | 3.05.2020
«Уральские авиалинии» доставили из Таиланда 14 свердловчан
14:05 | 3.05.2020
Состав свердловского «Автомобилиста» пополнил Алексей Макеев
13:35 | 3.05.2020
За сутки в России выполнили 174 тыс. тестов на коронавирус
13:24 | 3.05.2020
Названа ещё одна причина высокой смертности от COVID-19