Акция «Георгиевская ленточка» в Пермском крае пройдет в онлайн-режиме

16:05 | 4.05.2020

Акция в Прикамье стартует 4 мая. Жители региона смогут присоединиться к ней в Инстаграме.



В связи с пандемией коронавирусной инфекции акция в Прикамье пройдет в новом формате - через дополненную реальность в социальных сетях.



«Георгиевская ленточка действительно стала одним из главных символов Победы. И ситуация с коронавирусом не должна нас останавливать от проведения акции. Именно поэтому мы разработали онлайн-формат», — отметила руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, — «Очень важно относиться к символу Победы с уважением. Наше движение уже не первый год раздает специальную памятку с правилами ношения Георгиевской ленточки. Мы считаем, что самое лучшее место для ленты – у сердца, слева на груди».



Для участия необходимо сделать фотографию и выложить пост в социальные сети с ответом на вопрос «Почему для меня важна Георгиевская лента». В описании к фото рекомендуется пригласить к участию в акции 5 друзей.



Заместитель руководителя Агентства по туризму и молодежной политике Юлия Баландина отметила, что молодёжные сообщества Пермского края активно подключились к процессу подготовки празднования 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Для акции «Георгиевская ленточка в Пермском крае» региональное отделение Юнпресс подготовило электронную рамку, предложив всем желающим принять участие в памятной акции. Рамка доступна в личном аккаунте через мобильное приложение Instagram и функцию «Истории» в официальном аккаунте Пермского отделения ЮнПресс @unpress_perm или по ссылке https://www.instagram.com/a/r/?effect_id=552175955701732.



«Думаю, такая инициатива будет поддержана не только молодёжью, но и всеми жителями Прикамья, которые не останутся в стороне и расскажут в социальных сетях семейные истории о наших героях фронта и тыла», — добавила Юлия Баландина.

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