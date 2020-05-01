Пермь: новости дня
04:35 | 3.05.2020
В этом году благодаря нацпроекту пять школ олимпийского резерва Прикамья обновят оборудование
«Проект обеспечен финансированием – до 2022 года у нас есть 322 млн руб. Большая часть из них (285 млн) – федеральная поддержка, – отметил Дмитрий Махонин. – Помимо финансирования есть и целевой показатель – мы должны увеличить долю занимающихся спортом в крае до 56,5%. Важно, что жители региона продолжают заниматься спортом и в режиме самоизоляции. Читаю средства массовой информации, вижу, что большая часть жителей нашли решение и тренируются дома».
По словам министра спорта Прикамья Владимира Епанова, в рамках нацпроекта в регионе будет реализована новая адресная субсидия. Она будет направлена на поддержку школ олимпийского резерва. «Данная выплата реализуется с 2020 года. Это государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. Из федерального бюджета на это предусмотрено 8 млн руб. Денежные средства можно направить на организацию тренировочных сборов, повышение квалификации и переподготовку тренеров, на закупку спортивного оборудования, инвентаря, экипировки», – отметил Владимир Епанов.
В этом году в результате конкурсного отбора субсидию получат 4 спортивные школы олимпийского резерва г. Перми – «Летающий лыжник», «Орленок», «Кадокан» и СШОР Кировского района, а также Полазненская спортивная школа олимпийского резерва г. Добрянка. В общей сложности в них занимаются около 500 человек.
Сейчас все школы вышли на процедуры закупок, некоторые школы уже заключили договоры, а несколько уже получили часть оборудования. Такая поддержка будет оказана 15 спортивным школам, осуществляющим подготовку спортсменов спорта высших достижений, являющихся членами сборных команд РФ. На три года на этот вид помощи предусмотрено 33 млн руб.
Благодаря реализации нацпроекта в Пермском крае ведется строительство малых спортивных площадок для занятий комплексом ГТО. В этом году они будут оборудованы в 9 территориях региона: Верещагино, Горнозаводске, Кудымкаре, ЗАТО «Звездный», Кишерти, Красновишерске, Оханске, Юрле и Кунгурском районе. В общей сложности на возведение площадок ГТО в 2020 году будет направлено почти 28 млн руб. Причем все территории получат равные суммы, поскольку, по новым правилам, все площадки будут оборудованы одинаковым комплектом инвентаря, который включает 27 позиций.
Березниковская спортшкола «Кристалл» закупит комплекс спортивно-технологического оборудования для совершенствования подготовки по хоккею. В рамках нацпроекта школа получит 25 млн руб.
Владимир Епанов рассказал, что для пропаганды здорового образа жизни и поддержания физической формы в условиях самоизоляции на официальной странице министерства физической культуры и спорта в Инстаграм @Sportkrai59 c 1 апреля запущена серия мастер-классов от известных спортсменов. Суть – показать самые простые и эффективные упражнения, которые можно выполнять в домашних условиях. Новые тренировочные программы выкладываются в ежедневном режиме. Кроме того, дублирование мастер-классов осуществляется порталом Пермский край 2.0 в официальных аккаунтах в Телеграм, ВКонтакте и Ютуб.
С 27 апреля на платформе Zoom запущена серия мастер-классов и вебинаров для сотрудников спортивных школ и школ олимпийского резерва по направлениям: методические занятия по вопросам организации и проведения антидопинговых мероприятий, формы и организация тренировочных занятий на дистанционном обучении и др.
© «Вечерние ведомости»
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