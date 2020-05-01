Пермь: новости дня
12:21 | 2.05.2020
Пермский край присоединился к песенному марафону «Наш День Победы»
Акция стартовала 25 апреля в Мордовии. Регионы-участники ежедневно передают друг другу эстафету. 9 мая легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в марафоне.
Сегодня, 2 мая, Пермский край принял эстафету марафона от Нижегородской области. «День Победы» исполнили совместно Пермская хоровая капелла мальчиков и солисты Пермского театра оперы и балета в сопровождении оркестра русских народных инструментов краевой филармонии. Как и в других регионах, съемки видеоролика были организованы заранее, до введения режима самоизоляции. Они проходили в Большом зале филармонии и знаковых местах города Перми.
Напомним, города Прикамья внесли весомый вклад в Победу. В Перми делали авиадвигатели и пушки, пороха. Каждый третий боец был одет в кунгурские сапоги, а Лысьвенский завод с 1942 года стал единственным в СССР производителем касок для советских солдат. Для фронта работали шахтеры Кизела, металлурги Чусового и Нытвы, нефтяники Краснокамска, химики Верхнекамья. В Прикамье была развернута крупная госпитальная база, многие территории края принимали эвакуированных из Ленинграда.
Для солистки Пермского театра оперы и балета Натальи Кирилловой песня «День победы» имеет особое звучание: «Моя бабушка была блокадницей, ее вывезли по льду Ладожского озера в Кемеровскую область. Поэтому, что значат для меня песни Победы, я не смогу даже передать».
Оба коллектива известны не только в Пермском крае, но и за его пределами. Оркестр русских народных инструментов Пермской филармонии – один из самых любимых публикой коллективов. В нынешнем сезоне он отмечает 35-летие. Хоровая капелла мальчиков знаменита своими учениками, является постоянным участником всероссийских и международных вокальных конкурсов.
Своим выступлением Пермский край передает эстафету Саратовской области и поздравляет жителей всей России с 75-летием Великой Победы.
Видеоролики можно посмотреть в эфирах региональных телекомпаний, а также в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм по хештегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды.
© «Вечерние ведомости»
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