«Горьковка» отметит 75 лет Победы книжным флешмобом и серией публикаций

13:56 | 29.04.2020

С 1 по 9 мая Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького проведет патриотический флешмоб для пермяков и разместит мультижанровую серию публикаций к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки все мероприятия проходят в онлайн-формате. Сотрудники «Горьковки» подготовили для читателей разнообразные материалы, которые будут публиковаться на сайте и в соцсетях библиотеки. Среди них - видеопрезентации о деятельности «Горьковки» в годы войны, о читателях библиотеки - деятелях культуры, пермяках и эвакуированных в Пермь; виртуальные выставки; страницы памяти о родственниках сотрудников библиотеки.



Заместитель директора библиотеки имени Горького Марина Хабирова: «Библиотека Горького присоединяется к мероприятиям, проводимым городом и краем. «Горьковка» - хранитель интеллектуального наследия, она обладает огромным фондом периода Великой Отечественной войны, в том числе краеведческим. Мы хотим разделить праздник с жителями города, показав фонды библиотеки. Предлагаем жителям Перми и Пермского края познакомиться с историей и работой библиотеки в годы Великой Отечественной войны».



4 мая краевая библиотека запустит патриотический флешмоб «И память книга оживит». Стать его участником сможет каждый желающий старше 6 лет. Для этого с 4 по 9 мая надо разместить на своей странице в соцсетях (ВK, FB, Одноклассники, Instagram) отрывок из произведения о войне из собственной домашней библиотеки в виде фотографии или текста. Пост нужно сопроводить хэштегами: #ФлешмобБиблиотекаГорького, #75ЛетПобеды, #ИПамятьКнигаОживит.



Полный список онлайн-мероприятий «Горьковки» опубликован на сайте библиотеки https://www.gorkilib.ru/events/75-let-pobedy.

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