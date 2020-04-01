Пермский край примет песенный марафон «Наш День Победы» 2 мая

16:38 | 27.04.2020

27 апреля к песенному марафону, посвященному 75-летнему юбилею Победы, присоединяется Удмуртия.



В Ижевске к народной акции подключился один из самых известных коллективов республики - Академическая хоровая капелла. В таком большом составе артисты смогли собраться еще до введения в республике режима самоизоляции. «Локации для съемок весьма примечательны. Здесь символы памяти и трудового вклада нашего региона в Победу в Великой Отечественной войне: Вечный огонь, памятник труженикам тыла и сквер имени Калашникова около ИЖГТУ», - отметил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.



В годы Великой Отечественной войны Удмуртия стала одной из важнейших военно-промышленных баз Советского Союза. Более 50 эвакуированных предприятий из Москвы, Киева, Тулы, Харькова и других городов продолжили ковать Победу в этой республике. Только Ижевский завод выпустил более 11 миллионов основного стрелкового оружия - винтовок и карабинов. Это больше, чем масса оружия этого же класса, произведенного всей промышленностью Германии.



Марафон, организованный аппаратом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, стартовал 25 апреля. Популярную песню «День Победы» уже исполнили музыкальные коллективы из Мордовии и Марий Эл. Легендарное произведение Давида Тухманова и Владимира Харитонова сегодня впервые прозвучало на удмуртском языке. Удмуртия передаст эстафету Башкортостану.



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