Пермь: новости дня
04:01 | 26.04.2020
Предприниматели Прикамья организуют скорую фитнес-помощь и запекают в печах украшения
Фитнес-студия «Друзья», которой владеют супруги Андрей и Анна Семёновы, запускают в Перми дистанционные EMС-тренировки, во время которых мышцы дополнительно стимулируются токами через электроды, закреплённые на теле. Это увеличивает эффективность упражнений на 30%.
«Раньше подобные тренировки мы проводили только в зале. После консультации с юристами на горячей линии поддержки предпринимателей оказалось, что мы можем перевести и эту услугу в онлайн. Курьер доставляет электродный костюм, клиент самостоятельно его надевает, а тренер удаленно настраивает оборудование и проводит занятие через видеосвязь по индивидуальной программе», – говорит соосновательница студии и тренер Анна Семёнова. Ранее с проектом EMС-тренировок она участвовала в образовательной программе «Мама – предприниматель», организованной при поддержке краевого минпромторга и центром «Мой бизнес».
С момента официального приостановления деятельности из-за пандемии студия перестроила свою работу. Для всех желающих открыла бесплатные тренировки в прямом эфире в соцсетях, запустила через Zoom онлайн-занятия по абонементам – йога, пилатес, силовые тренировки, шпагат и арабские танцы. Предпринимателям удалось договориться с арендодателем и уменьшить арендную плату.
В Чайковском семейная мастерская «Свод Керамика» выпускает авторскую плитку для фасадов и внутренней отделки, изразцы для печей и каминов, а также декор для интерьера.
«При обжиге плитки в печи всегда остаётся свободное место, мы решили его использовать для создания мелких изделий – женских украшений из керамики. После введения режима самоизоляции сосредоточились на представлении наших товаров в интернете – переделали сайт и занялись продажами в Instagram. Заказов пока немного – зарабатываем около 10 тысяч рублей в неделю», – рассказывает основатель мастерской Илья Будников.
Региональный малый бизнес активно пользуется микрофинансированием на развитие собственных производств и пополнение оборотных средств. Только за последний месяц предприниматели взяли 28 млн рублей микрокредитов.
Горячая линия для помощи предпринимателям 8 (800) 201-30-60 была открыта в центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За время действия режима повышенной готовности и самоизоляции специалисты провели 2 тысячи телефонных консультаций. Чаще всего предприниматели спрашивают об организации работы в кризис, разрешении на осуществление деятельности в период самоизоляции и финансовых мерах поддержки.
© «Вечерние ведомости»
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