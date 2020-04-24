Пермь: новости дня
03:59 | 26.04.2020
В Перми стартует городская акция «#ЯлюблюприродугородаПерми»
К участию приглашаются все желающие: дети, подростки и взрослые. Объектами исследования могут стать особо охраняемые природные территории местного значения Перми, долины рек, городские леса, а также домашние животные.
Акция проводится по нескольким номинациям:
- «Стихотворение» – произведение об окружающей природе, раскрывающее ее уникальные экологические, биологические особенности, подчеркивающее красоту и самобытность или характеризующее современное состояние и проблемы. Это может быть и произведение о домашних животных, об их удивительных особенностях, повадках и интересных приключениях, изложенное в стихотворной форме;
- «#ялюблюприроду» – фотоматериалы, на которых изображены красивые природные объекты, пейзажи, а также необычные снимки домашних животных с кратким описанием снимка;
- «Почему я люблю природу» – видеоматериалы до 2-х минут на заданную тему.
Акция проводится с 27 апреля по 15 мая. От одного участника возможно представление не более 2-х работ в двух разных номинациях. Одна работа – одна публикация с вложением, если оно необходимо (фото, видео, текст). Для участия необходимо направить материалы (фото, тексты, видео) для участия на почту: posokhina.eco@mail.ru с описанием работы, названием номинации, указанием ФИО, возраста и образовательного учреждения (школы, детского сада) для учащихся. Дополнительно приветствуется размещение материалов для участия в акции в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram с добавлением хештэга #ялюблюприродугородаПерми.
В каждой номинации определяется по 3 победителя (1, 2, 3 место). Подведение итогов и объявление победителей запланировано в срок до 22 мая. Победители получат дипломы и памятные подарки.
В задачи акции входит содействие проявлению у детей активной жизненной позиции и чувства личной ответственности за состояние окружающей среды и домашних питомцев, формирование экологической культуры учащихся, внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс, а также создание условий для выражения своего взгляда на природные территории города в творческих работах.
© «Вечерние ведомости»
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