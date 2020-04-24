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03:59 | 26.04.2020

В Перми стартует городская акция «#ЯлюблюприродугородаПерми»

Участникам предлагают сочинить стихотворение, представить фото и видеоролики о лесах, реках, особо охраняемых природных территориях города или о своих домашних питомцах.

К участию приглашаются все желающие: дети, подростки и взрослые. Объектами исследования могут стать особо охраняемые природные территории местного значения Перми, долины рек, городские леса, а также домашние животные.

Акция проводится по нескольким номинациям:

- «Стихотворение» – произведение об окружающей природе, раскрывающее ее уникальные экологические, биологические особенности, подчеркивающее красоту и самобытность или характеризующее современное состояние и проблемы. Это может быть и произведение о домашних животных, об их удивительных особенностях, повадках и интересных приключениях, изложенное в стихотворной форме;

- «#ялюблюприроду» – фотоматериалы, на которых изображены красивые природные объекты, пейзажи, а также необычные снимки домашних животных с кратким описанием снимка;

- «Почему я люблю природу» – видеоматериалы до 2-х минут на заданную тему.

Акция проводится с 27 апреля по 15 мая. От одного участника возможно представление не более 2-х работ в двух разных номинациях. Одна работа – одна публикация с вложением, если оно необходимо (фото, видео, текст). Для участия необходимо направить материалы (фото, тексты, видео) для участия на почту: posokhina.eco@mail.ru с описанием работы, названием номинации, указанием ФИО, возраста и образовательного учреждения (школы, детского сада) для учащихся. Дополнительно приветствуется размещение материалов для участия в акции в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram с добавлением хештэга #ялюблюприродугородаПерми.

В каждой номинации определяется по 3 победителя (1, 2, 3 место). Подведение итогов и объявление победителей запланировано в срок до 22 мая. Победители получат дипломы и памятные подарки.

В задачи акции входит содействие проявлению у детей активной жизненной позиции и чувства личной ответственности за состояние окружающей среды и домашних питомцев, формирование экологической культуры учащихся, внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс, а также создание условий для выражения своего взгляда на природные территории города в творческих работах.

© «Вечерние ведомости»

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