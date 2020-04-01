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16:03 | 24.04.2020

Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в кругу семьи

Координатор «Бессмертного полка» в Перми Анна Отмахова рассказала, как в этом году будет организована полюбившаяся акция памяти.

Совет «Бессмертного полка» определил единые хэштеги — #Бессмертныйполкдома, #мойполкдома и #бессмертныйполк2020, которые нужно будет задействовать в соцсетях всем участникам онлайн-акции.

«9 мая, в День Победы, «Бессмертный полк» останется дома, — рассказала координатор. — Наши родные очень часто видели смерть и хорошо знали цену жизни. И я уверена, что никто из них не хотел бы, чтобы их дети, внуки и правнуки подвергались опасности. И в майский праздничный день «Бессмертный полк» останется дома, со своей семьёй, своими близкими, с воспоминаниями и разговорами про то, как жила семья в те страшные годы, как воевали и работали герои наших семей. Мы поставим фотографии, достанем письма, медали, всё то, что бережно храним в семейных архивах, и будем рассказывать своим детям, а кто-то и внукам, о том страшном времени и великом поколении. А потом мы все помолчим, и наступит звенящая тишина «Минуты молчания».

С 20 апреля по 18 мая пользователи «Живого Журнала» могут поделиться в постах воспоминаниями своих родственников о Великой Отечественной войне. Самые интересные истории появятся на главной странице.

8 мая на сайте https://www.moypolk.ru появится раздел #Бессмертныйполкдома, а 9 мая можно будет сделать фото своей семьи с портретом ветерана или же записать рассказ на видео и выложить в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм и Фейсбук с хештегами.

9 мая на сайте https://www.moypolk.ru будет организована онлайн-трансляция #Бессмертныйполкдома, во время которой пресс-центр акции будет рассказывать, как День Победы отмечают люди в России и мире. Любая история из соцсетей может попасть в текстовую трансляцию.

Кроме того, участники акции могут 9 мая поставить на аватарки фото своих ветеранов. На тот случай, если фото не сохранилось, можно будет разместить изображение журавлика, символа «Бессмертного полка». Шаблоны для скачивания вскоре появятся на сайте https://www.moypolk.ru.

Портрет ветерана, с которым в этом году не удастся пройти по улицам Перми, можно разместить в своем окне или на балконе в знак того, что в этой семье помнят своих героев.

Рассказать историю своего ветерана, солдата, труженика тыла или партизана можно на сайте полка, на котором размещено уже 475 000 историй и судеб людей великого поколения.

© «Вечерние ведомости»

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