Пермь: новости дня
17:12 | 17.04.2020
Пасхальные богослужения в Пермском крае можно будет посетить онлайн
В Перми трансляция службы будет вестись из Свято-Троицкого кафедрального собора с 23:30 до 02:30. Включение пройдет на сайте телеканала ГТРК Пермь https://vesti-perm.ru/, на сайте телеканала «Россия 24», а также на «Радио России».
В Кудымкаре трансляция службы будет вестись из Свято-Никольского кафедрального собора с 23:20 до 02:45. Прямое включение состоится в соцсетях газеты «Парма» https://vk.com/gazetaparma и газеты «Иньвенский край» https://vk.com/public162038475.
В Соликамске трансляция службы будет вестись из Свято-Никольского кафедрального собора с 23:20 до 02:45. Прямое включение пройдет в соцсетях медиа-холдинга «ПРО-Соликамск» по адресам: Инстаграм https://www.instagram.com/prosolikamsk/ и ВК https://vk.com/solikamsktv.
Напомним, Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий заявил, что в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе по благословению священноначалия до особого распоряжения доступ прихожан на богослужения в храмах Пермской епархии будет ограничен.
© «Вечерние ведомости»
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