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Пермь: новости дня


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17:12 | 17.04.2020

Пасхальные богослужения в Пермском крае можно будет посетить онлайн

В некоторых территориях Пермского края организуют трансляции праздничных богослужений, чтобы верующие могли сохранять режим самоизоляции.

В Перми трансляция службы будет вестись из Свято-Троицкого кафедрального собора с 23:30 до 02:30. Включение пройдет на сайте телеканала ГТРК Пермь https://vesti-perm.ru/, на сайте телеканала «Россия 24», а также на «Радио России».

В Кудымкаре трансляция службы будет вестись из Свято-Никольского кафедрального собора с 23:20 до 02:45. Прямое включение состоится в соцсетях газеты «Парма» https://vk.com/gazetaparma и газеты «Иньвенский край» https://vk.com/public162038475.

В Соликамске трансляция службы будет вестись из Свято-Никольского кафедрального собора с 23:20 до 02:45. Прямое включение пройдет в соцсетях медиа-холдинга «ПРО-Соликамск» по адресам: Инстаграм https://www.instagram.com/prosolikamsk/ и ВК https://vk.com/solikamsktv.

Напомним, Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий заявил, что в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе по благословению священноначалия до особого распоряжения доступ прихожан на богослужения в храмах Пермской епархии будет ограничен.

© «Вечерние ведомости»

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