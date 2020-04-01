Пасхальные богослужения в Пермском крае можно будет посетить онлайн

17:12 | 17.04.2020

В некоторых территориях Пермского края организуют трансляции праздничных богослужений, чтобы верующие могли сохранять режим самоизоляции.



В Перми трансляция службы будет вестись из Свято-Троицкого кафедрального собора с 23:30 до 02:30. Включение пройдет на сайте телеканала ГТРК Пермь https://vesti-perm.ru/, на сайте телеканала «Россия 24», а также на «Радио России».



В Кудымкаре трансляция службы будет вестись из Свято-Никольского кафедрального собора с 23:20 до 02:45. Прямое включение состоится в соцсетях газеты «Парма» https://vk.com/gazetaparma и газеты «Иньвенский край» https://vk.com/public162038475.



В Соликамске трансляция службы будет вестись из Свято-Никольского кафедрального собора с 23:20 до 02:45. Прямое включение пройдет в соцсетях медиа-холдинга «ПРО-Соликамск» по адресам: Инстаграм https://www.instagram.com/prosolikamsk/ и ВК https://vk.com/solikamsktv.



Напомним, Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий заявил, что в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе по благословению священноначалия до особого распоряжения доступ прихожан на богослужения в храмах Пермской епархии будет ограничен.

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