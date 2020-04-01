На «горячую линию» администрации Перми по вопросам о режиме самоизоляции поступило около 6 тысяч звонков

12:15 | 15.04.2020

«Горячие линии» в администрациях районов приняли и обработали еще около 2 тысяч звонков. Обращения принимаются как в будние дни, так и в выходные.



Со 2 апреля в Перми введен режим полной самоизоляции для снижения скорости распространения коронавируса. Все городские службы и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, звонки от жителей принимают по телефонам специальных «горячих линий».



Круглосуточно принимает звонки «горячая линия» администрации Перми по телефону: 217-33-17. С 1 апреля на нее поступило около 6 тысяч звонков. Основные вопросы: выдача разрешений на проезд до места работы, социальная помощь, выплаты безработным, дистанционная учеба школьников, нарушения оплаты труда, уход за инвалидами и маломобильными гражданами, рост цен на продукты питания, отсутствие масок в аптеках, возможность выезда на похороны, получение питания на молочных кухнях. По всем вопросам специалистами администрации Перми проведены консультации.



С 28 марта по 14 апреля в интернет-приемной администрации Перми зарегистрировано более 250 обращений граждан по проблемам, связанным с распространением коронавируса.



По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова во всех районах также работают «горячие линии». Узнать все необходимые номера телефонов можно здесь: https://www.gorodperm.ru/main-news/2020/04/2642/. Специалисты районных администраций принимают и обращения в интернет-приемных. Например, в администрации Мотовилихинского района отмечают, что с начала введения режима полной самоизоляции увеличилось количество обращений в интернет-приемную, только в выходные поступает около 10 обращений, ранее их было 2-3. Пермяки задают вопросы, которые касаются получения разрешений на передвижение в различных ситуациях. На районную «горячую линию» звонят, в основном, с вопросами дезинфекции подъездов. «Горячая линия» Свердловского района принимает до 100 обращений в день.



Напомним, для направления обращения в интернет-приемную районных администраций необходимо выбрать на сайте администрации своего района раздел «Обращение в район/Интернет-приемная/Выбор адресата/Выбор вида обращения (физическое или юридическое лицо)», затем в открывшемся окошке нужно заполнить данные формы. На указанный в заявлении электронный адрес придет сообщение о доставке обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.



Кроме того, все обращения в прежнем режиме принимаются и отрабатываются в официальном instagram-аккаунте главы Перми Дмитрия Самойлова https://www.instagram.com/samoilovperm/, а также в аккаунтах администраций районов Перми.

© «Вечерние ведомости»