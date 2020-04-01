Пермь: новости дня
12:15 | 15.04.2020
На «горячую линию» администрации Перми по вопросам о режиме самоизоляции поступило около 6 тысяч звонков
Со 2 апреля в Перми введен режим полной самоизоляции для снижения скорости распространения коронавируса. Все городские службы и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, звонки от жителей принимают по телефонам специальных «горячих линий».
Круглосуточно принимает звонки «горячая линия» администрации Перми по телефону: 217-33-17. С 1 апреля на нее поступило около 6 тысяч звонков. Основные вопросы: выдача разрешений на проезд до места работы, социальная помощь, выплаты безработным, дистанционная учеба школьников, нарушения оплаты труда, уход за инвалидами и маломобильными гражданами, рост цен на продукты питания, отсутствие масок в аптеках, возможность выезда на похороны, получение питания на молочных кухнях. По всем вопросам специалистами администрации Перми проведены консультации.
С 28 марта по 14 апреля в интернет-приемной администрации Перми зарегистрировано более 250 обращений граждан по проблемам, связанным с распространением коронавируса.
По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова во всех районах также работают «горячие линии». Узнать все необходимые номера телефонов можно здесь: https://www.gorodperm.ru/main-news/2020/04/2642/. Специалисты районных администраций принимают и обращения в интернет-приемных. Например, в администрации Мотовилихинского района отмечают, что с начала введения режима полной самоизоляции увеличилось количество обращений в интернет-приемную, только в выходные поступает около 10 обращений, ранее их было 2-3. Пермяки задают вопросы, которые касаются получения разрешений на передвижение в различных ситуациях. На районную «горячую линию» звонят, в основном, с вопросами дезинфекции подъездов. «Горячая линия» Свердловского района принимает до 100 обращений в день.
Напомним, для направления обращения в интернет-приемную районных администраций необходимо выбрать на сайте администрации своего района раздел «Обращение в район/Интернет-приемная/Выбор адресата/Выбор вида обращения (физическое или юридическое лицо)», затем в открывшемся окошке нужно заполнить данные формы. На указанный в заявлении электронный адрес придет сообщение о доставке обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.
Кроме того, все обращения в прежнем режиме принимаются и отрабатываются в официальном instagram-аккаунте главы Перми Дмитрия Самойлова https://www.instagram.com/samoilovperm/, а также в аккаунтах администраций районов Перми.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:50 | 15.04.2020
Свердловская область вошла в ТОП-10 регионов по количеству проведенных исследований на коронавирус
16:32 | 15.04.2020
В Свердловской области сгорел отечественный автомобиль
16:16 | 15.04.2020
Житель Екатеринбурга выплатит государству 200 тысяч рублей за прописку 111 иностранцев в «однушке»
16:02 | 15.04.2020
Пиццерия будет бесплатно кормить работников скорой помощи Нижнего Тагила
15:44 | 15.04.2020
Свердловская область присоединилась ко всероссийской акции помощи пожилым людям #Мывместе
15:20 | 15.04.2020
В Нижнем Тагиле полиция разыскивает подростков, самовольно ушедших из детского учреждения
15:08 | 15.04.2020
В Каменске-Уральском продолжаются поиски 56-летнего мужчины
14:51 | 15.04.2020
В Сысерти после капремонта в центральной больнице открылся оперблок
14:29 | 15.04.2020
Погода на Среднем Урале во вторую половину недели будет нестабильной
14:23 | 15.04.2020
«Уралкалий» признан лучшим энергоэффективным предприятием Западного Урала за 2019 год
13:41 | 15.04.2020
С 17 апреля в Прикамье стартуют видеоуроки по подготовке к ЕГЭ
13:33 | 15.04.2020
Из бюджета Свердловской области выделено 150 млн рублей на средства защиты для медиков
13:20 | 15.04.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге начал расти, но по-прежнему мал
13:07 | 15.04.2020
В Нижнем Тагиле бизнесмену грозит реальный срок за взятку силовику
12:51 | 15.04.2020
Роспотребнадзор Прикамья рассказал о новых заболевших
12:38 | 15.04.2020
В Пермском крае выявлено еще 27 случаев коронавируса
12:37 | 15.04.2020
Число подтвержденных случаев COVID-19 на Среднем Урале превысило сотню
12:35 | 15.04.2020
В России число зараженных коронавирусом превысило отметку 24 тысячи
12:30 | 15.04.2020
Швейные предприятия Прикамья увеличили объем производства масок до 80 тысяч в сутки
12:29 | 15.04.2020
В столице Урала задержан серийный похититель автомобильных зеркал
12:22 | 15.04.2020
В Перми продлено действие ограничений по продаже алкоголя
12:19 | 15.04.2020
Пермский женский футбольный клуб «Звезда-2005» вернулся в Россию
12:15 | 15.04.2020
На «горячую линию» администрации Перми по вопросам о режиме самоизоляции поступило около 6 тысяч звонков
12:13 | 15.04.2020
В Екатеринбурге продолжаются репетиции парада Победы
11:57 | 15.04.2020
В Свердловской области жители нашли свалку с ядовитыми и взрывоопасными веществами
11:46 | 15.04.2020
Замдиректора АО «Уралэлектромедь» Мария Осипова стала героем документального проекта
11:16 | 15.04.2020
На Урал прибыл второй самолет с гуманитарной помощью из Китая
11:01 | 15.04.2020
На Урале объемы мусора выросли вдвое на фоне самоизоляции