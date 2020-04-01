Дворец спорта «Орленок» запустил ежедневную рубрику для пермяков #тренируемсядома

18:43 | 14.04.2020

Любой, кто хочет поддерживать форму и укреплять иммунитет, может смотреть мастер-классы спортсменов и присоединяться к тренировкам.



Дворец спорта «Орленок» в своих социальных сетях ведет ежедневную рубрику #тренируемсядома. В группе «ВКонтакте» https://vk.com/permorlenok?w=wall-61697820_3094 и Instagram https://www.instagram.com/orlenokperm/ можно найти мастер-классы по спортивной аэробике – это сложный и эмоциональный вид спорта, в котором спортсмены выполняют под музыку комплекс упражнений с высокой интенсивностью и сложно координированными элементами. Пример одной из многих тренировочных комбинаций: «тур» на 360 градусов, джек через синко, ланч с поворотом, скип в сторону, колено с поворотом, 5 «таков» – выполняется 50 раз.



Начинающая фигуристка Виктория Мокрушина в своем домашнем мастер-классе показывает один из элементов фигурного катания – «бильман» – и двойные прыжки на скакалке.



Тренеры «Орленка» отмечают важность физической активности в период самоизоляции.



- Сегодня в интернете существует огромная конкуренция тренировок в режиме онлайн. Выберите любой набор упражнений, запишите их и выполняйте. Главное – это встать и заставить себя выполнять упражнения, через лень. А потом и настроение изменится в лучшую сторону, с позитивным настроем будете выполнять свои домашние дела, - отмечает тренер отделения «Спортивная аэробика» Ирина Рерих.



Тренер отделения «конькобежный спорт» Яков Курченков советует выполнять комплекс упражнений йоги «Сурья Намаскар» («Приветствие солнца»), чтобы подтянуть все группы мышц. Многим родителям воспитанников нравится этот комплекс.



- Для поднятия тонуса мышц и обеспечения их нормальным кровообращением самое простое упражнение в домашних условиях – это отжимания от подоконника. Также из подручных средств можно использовать пятилитровые бутыли с водой в качестве гантелей, - советует тренер отделения «хоккей на траве» Нина Захарова.



Ежедневно рубрика «#тренируемся дома» пополняется новыми мастер-классами от спортсменов «Орленка», которые помогут пермякам держать себя в тонусе.

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