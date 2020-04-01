Пермь: новости дня
17:56 | 14.04.2020
Пермских школьников приглашают на открытые онлайн-уроки
Такой формат позволит всем желающим – педагогам, детям, родителям – стать зрителями на этих уроках. Проект охватит основные предметы школьной программы: в прямом эфире будут проведены уроки химии, литературы, информатики, истории, русского языка и математики. График проведения уроков можно посмотреть здесь: https://www.gorodperm.ru/upload/news/2020/1.Grafik_provedenija_urokov.docx. Отметим, что запись каждой трансляции будет размещена на YouTube-канале https://www.youtube.com/channel/UCepEgt3tV_H2SYCpz_nxaGA/featured после проведения урока.
Открытые уроки в дистанционном формате проводятся в рамках проекта «Пермское образование online», инициированного департаментом образования администрации Перми. Цель проекта – показать, как в условиях полной самоизоляции организовано обучение детей, и продемонстрировать возможности цифровых ресурсов и платформ. Всего в течение двух недель будет проведено 11 открытых уроков.
Трансляции уроков будут проходить в прямом эфире на видеохостинге YouTube, ссылки на трансляции будут ежедневно выкладываться на страницах департамента образования в социальных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/perm_obrazovanie и Instagram https://www.instagram.com/obrazovanie_perm/.
Напомним, с 6 апреля в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой все школы города перешли на дистанционное обучение. В настоящее время практически все предметы преподаются через дистант. В своей работе педагоги используют такие образовательные платформы, как Учи.ру (85,4% школ), Российская электронная школа (60,2% школ), Яндекс.учебник (48,5% школ), Фоксфорд (25,2% школ), Мобильное электронное образование (16,5% школ), а также ресурсы для проведения уроков в режиме реального времени – это группы в социальных сетях, YouTube-каналы, вебинарные платформы, Zoom, Brainoom, Яндекс.класс и Google classroom. Каждая школа определила несколько платформ для проведения дистанционного обучения, при их выборе учитывались возрастные особенности обучающихся. Вне зависимости от выбора платформы домашние задания, темы уроков и отметки за выполненные работы отражаются в системе электронных дневников и журналов, системе ЭПОС.ШКОЛА. Кроме занятий по предметам учебного плана, школьникам в этот период предложены форматы дополнительной активности: онлайн-конкурсы, внеурочная и проектная деятельность.
© «Вечерние ведомости»
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