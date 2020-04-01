Пермяки могут посетить онлайн-спектакли и репетиции «Театра у моста»

17:10 | 14.04.2020

В рамках проекта «Онлайн-Мост» театр «У Моста» продолжает организовывать для зрителей онлайн-показы спектаклей и документальных фильмов на своем YouTube-канале и в группах театра в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук». Также в период самоизоляции коллектив театра дистанционно ведет работу над тремя новыми постановками.



Художественный руководитель театра Сергей Федотов с артистами ежедневно проводит дистанционные онлайн-репетиции. Коллектив театра готовит три премьеры: «Мещане» М. Горького, «Энергичные люди» В. Шукшина и «Поле» Д. Кина (российская премьера).



Так, 11 апреля на YouTube-канале театра «У Моста» был опубликован ролик с кадрами одной из онлайн-репетиций https://www.youtube.com/watch?v=rQN_apHbEYY.



Продолжаются в рамках проекта «Онлайн-Мост» и онлайн-показы спектаклей и фильмов. Увидеть трансляции можно на YouTube-канале театра https://www.youtube.com/channel/UCs-jwj0ZoGpJh2jr5BCyETA и в официальных группах учреждения в социальных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/teatrumosta и «Фейсбук» https://www.facebook.com/teatrumosta/.



14 апреля в 19:00 начнется показ записи эксцентрической комедии «Мандат» по пьесе Н. Эрдмана. С этого спектакля в 1988 году началась славная история театра «У Моста».



16 апреля в 19:00 состоится премьерный показ уникального видео «За кулисами театра и кино», в которое вошли интервью артистов театра «У Моста» журналисту и автору фильма «Тридцатое измерение» Варваре Кальпиди.



Также напоминаем, что с 11 по 17 апреля в группах театра «У Моста» в социальных сетях проходит онлайн-конкурс «Кото-Мост», посвященный главному герою пьесы «Лейтенант с Инишмора» Мартина МакДонаха – коту Малышу Томасу. В рамках конкурса зрители театра размещают фотографии с котом в стилистике спектакля «Лейтенант с Инишмора», онлайн-показ которого состоялся 9 апреля.

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