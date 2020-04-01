Пермь: новости дня
19:51 | 3.04.2020
Во время режима полной самоизоляции в Перми началось усиленное мытье улиц
- На улицах должно быть чисто. Уважаемые руководители и сотрудники подрядных организаций, мойте город так, как не мыли никогда, используйте все необходимые специализированные дезинфицирующие средства. Лично проконтролирую порядок уборки города, – сообщил в своем обращении в официальном аккаунте в Instagram глава Перми Дмитрий Самойлов.
Как сообщили в администрации Ленинского района, подрядные организации стали мыть дорожные ограждения, бордюры, остановочные пункты, убирают мусор с улично-дорожной сети. Очистку ограждений выполняют машины с вертикальными щетками и машины, работающие по принципу бесконтактной мойки. При необходимости подрядчики моют ограждения вручную. Сейчас перед коммунальными службами стоит задача смыть весь накопившийся за зимний период слой грязи, убрать мусор, отмыть граффити, счистить объявления. После уборки все улицы и остановки будут содержаться в текущем режиме.
В Мотовилихе работают поливомоечные машины. Подрядная организация в ежедневном режиме проводит очистку дорог от мусора и моет проезжую часть. Кроме того, ведется очистка остановочных комплексов мойками высокого давления. Уборку дорог подрядчик ведет комплексно: сначала ручной сбор мусора, а после – очистка специальными машинами.
В Кировском районе также проводится мойка и обработка проезжей части и других элементов внешнего благоустройства специальным моющим и дезинфицирующим средством. Данная операция выполняется в районе впервые. С помощью поливомоечных машин удается за короткий срок убрать с проезжей части основную массу пыли, а также провести противовирусную обработку. Для этих целей было приобретено более 200 литров специальных средств.
В Орджоникидзевском районе в круглосуточном режиме продолжается обработка остановочных павильонов дезинфицирующими средствами. В настоящее время все остановочные пункты общественного транспорта, расположенные в районе, прошли соответствующую обработку. Подрядные организации продолжают мытье улично-дорожной сети с применением спецсредств. Началась и обработка инженерных сооружений, а также объектов в парках и скверах района.
Напомним, в целях профилактики распространения коронавируса на городском оперативном штабе было принято решение провести полную санацию улиц специальным средством. Работы начались в нескольких районах еще на прошлой неделе и будут вестись в течение всего апреля. Подрядчики моют как тротуары, так и проезжую часть дезинфицирующим средством. Параллельно идет традиционная весенняя уборка города после зимы.
© «Вечерние ведомости»
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