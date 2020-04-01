Пермякам предлагают тренироваться в режиме онлайн

15:25 | 2.04.2020

Бесплатный проект «Айкидо там, где ты» реализует клуб айкидо «Династия». Бесплатные занятия проводятся ежедневно в прямом эфире на страницах клуба в социальных сетях «Вконтакте» и Instagram.



Как рассказали в администрации Свердловского района, идея создания проекта принадлежит коллективу клуба айкидо «Династия», который решил внести свой вклад в поддержку общества в условиях режима самоизоляции и подготовил бесплатный проект #АйкидоТамГдеТы по занятиям физкультурой, спортом и айкидо для всей семьи.



Занятия будут проходить в прямом эфире на странице «Вконтакте» https://vk.com/aikido_dynasty и Instagram https://www.instagram.com/aikido_dynasty/, ежедневно в будние дни. Начало в 10:00. Все мероприятия онлайн-проекта бесплатны.



Клуб планирует проводить ежедневную зарядку, мастер-классы, челленджи, прямое общение. В занятиях смогут принять участие все желающие вне зависимости от возраста, пола и комплекции.



Например, 30 марта состоялась утренняя зарядка, в которой приняло участие более 1000 человек – дети и родители, аудитория воспитанников клуба айкидо «Династия».

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