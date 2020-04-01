Пермские школы организовали полезный онлайн-досуг для учеников и их родителей

15:59 | 1.04.2020

В связи с противоэпидемическими мероприятиями школьники и их родители остаются дома. Педагоги рекомендуют провести это время с пользой и предлагают принять участие в организованных школами онлайн-акциях и конкурсах.



В период объявленных в стране выходных у родителей возникает потребность в организации домашнего досуга детей. Напомним, что психологи советуют родителям внимательно подойти к организации распорядка дня ребёнка, включить в него полезные и развивающие досуговые мероприятия. К процессу организации детского досуга подключились также и школы. В период выходных в социальных сетях учебных заведений проводятся акции, конкурсы и мастер-классы в режиме онлайн. Принять участие в них может любой учащийся и его родители.



Так, школа «Дуплекс» создала новую образовательную онлайн-площадку в социальной сети «ВКонтакте» под названием «Дуплекс без границ» https://vk.com/duplex_bez_granits. Школьники, участвуя в ежедневных онлайн-активностях, загружают фотографии и скриншоты своих достижений с хэштегом #явдомике. В 19:00 каждого дня руководителями группы определяется «Лидер дня» – им становится тот, кто набрал больше всего лайков. Организаторы обещают, что самым активным «безграничникам» будут вручены рюкзаки с фирменной символикой «Дуплекс без границ».



Аналогичную онлайн-площадку «ВКонтакте» под названием «Лига Интересленд #77» (https://vk.com/ligaintereslend77) создала школа №77. На стене сообщества школьникам и их родителям предлагается принять участие в конкурсе, приуроченном ко дню смеха. Для участия в нём нужно записать видео, в котором вся семья читает весёлый короткий рассказ или стихотворение, и разместить его на своей странице с хештегами #деньСМЕХА, #ВсяСЕМЬЯвместе. Также образовательную онлайн-площадку создала школа дизайна «Точка», но уже в социальной сети Инстаграм (https://www.instagram.com/tochka.holidays/). «Точка на каникулах» ежедневно размещает полезные лайфхаки, снимает мастер-классы (один из последних «Как сшить шоппер») и читает отрывки из любимых произведений школьников в прямом эфире.



Кроме того, пермские школы организуют онлайн-конкурсы, приуроченные к 75-летию Победы. Например, школа №37 в период выходных проводит дистанционную викторину, для участия в которой необходимо ежедневно проходить тесты на различные заданные организаторами темы в гугл-форме. Ссылки на тесты ежедневно появляются в группе «ВКонтакте» https://vk.com/shkola37perm.



Также образовательные учреждения проводят общегородские конкурсы в режиме-онлайн. Так, до 12 апреля любой учащийся может принять участие в конкурсе «Мои безопасные каникулы!», организатором которого выступает школа «ЭнергоПолис». Для участия в конкурсе необходимо до 11 апреля отправить на электронную почту конкурса с указанием имени участника, школы и класса небольшой рассказ об изучении правил дорожного движения во время каникул или разместить его в своих социальных сетях с хештегом #МоиБезопасныеКаникулыПермь. В участию в конкурсе принимаются работы в виде фотоколлажа или серии фотографий демонстрирующих, как можно повторять правила дорожного движения в домашних условиях интересным способом. Пять конкурсных работ, выбранных оргкомитетом, попадут на общее «народное» голосование в социальных сетях Госавтоинспекции Перми в социальных сетях.



Напомним, что многие мировые площадки открыли доступ к просмотру своих спектаклей и концертов, онлайн-кинотеатры предлагают бесплатные просмотры фильмов и сериалов. Свободное время можно посвятить и самообразованию. Так, на сайте olimpiada.ru размещены книги, сайты и другие ресурсы, которыми пользуются победители и призеры олимпиад. «Объединение муниципальных библиотек» предоставляет для записанных в городские библиотеки читателей доступ к сетевым удалённым ресурсам через интернет.

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