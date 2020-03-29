В Прикамье появилась подборка образовательных ресурсов

11:00 | 30.03.2020

С помощью этих образовательных ресурсов можно организовать полноценное обучение на дому.



На сайте https://distance.permkrai.ru/, посвященном дистанционному обучению, собрана информация об образовательных платформах, которые в период дистанционного обучения могут использовать родители, дети и учителя. Здесь можно найти онлайн-ресурсы для начальной, средней и старшей школы, дополнительного образования, подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, а также для разнообразных досуговых занятий, например, Яндекс.Учебник, «Российская электронная школа», UCHI.ru и другие. Раздел будет дополняться и дорабатываться.



25 прикамских школ, которые уже с 1 сентября 2019 года тестируют систему ЭПОС.Школа, могут удаленно давать задание учащимся, прикреплять дополнительные файлы во время дистанционного обучения. При этом ученики могут сами загружать выполненные задания, а учитель – сразу же их оценивать и выставлять оценки в электронный журнал.



Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин призвал жителей и гостей края отнестись с пониманием к принимаемым мерам – от них зависит безопасность родных и близких людей: «Сейчас важно минимизировать распространение инфекции для обеспечения безопасности и здоровья жителей Прикамья. Будьте внимательны к близким, особенно к старшему поколению, соблюдайте меры профилактики и берегите себя».



Интернет-платформа включает необходимые образовательные программы, инструменты для их создания и редактирования. Конструктор из библиотеки электронных образовательных ресурсов позволяет составлять уроки, тесты и электронные учебные пособия. По информации краевого министерства информационного развития и связи, всего в этом году к системе будет подключено около 500 школ.



При этом, как отметила министр образования и науки Раиса Кассина, родители не должны вынужденно приобретать компьютеры, гарантировать создание условий для обучения ребенка – значит помочь школьнику освоить обучение в дистанционном формате: «Все понимают, что у всех разные возможности, поэтому никто намеренно не требует оборудовать места для выполнения заданий компьютером и другой техникой. Школа может организовать обучение без его использования».



И родители, и педагоги могут проконсультироваться по всем возникающим вопросам в краевом министерстве образования и науки по телефону: 8 (342) 217-79-31. Формат обучения будет выбирать школа. Для педагогов проходят регулярные вебинары, посвященные использованию в рабочем процессе всех рекомендованных онлайн-платформ. В школы Пермского края были направлены методические рекомендации для учителей по организации дистанционного обучения.



Напомним, в связи распространением коронавируса учреждения культуры в Прикамье временно приостановили свою работу. Для жителей региона, находящихся на самоизоляции, создана регулярно обновляемая онлайн-афиша (http://mk.permkrai.ru/neskuchnodoma/), где размещены все дистанционные события театров, музеев.

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