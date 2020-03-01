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Пермь: новости дня


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18:43 | 26.03.2020

Пермяки могут обратиться в органы власти не выходя из дома

С 30 марта муниципалитет и администрации районов города продолжают свою работу в обычном режиме. В некоторые подразделения можно подать документы в электронном виде. Там, где требуется личное присутствие заявителей, ведется усиленная обработка.

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с рекомендациями Минтруда РФ, в администрации Перми временно ограничен личный прием граждан. Обращение в электронном виде можно направить на официальный сайт администрации города Перми (раздел «Гражданам /Интернет-приемная») (https://www.gorodperm.ru/citizen/question). Письменные обращения на имя главы Перми Дмитрия Самойлова, заместителей главы администрации города необходимо направлять по адресу: 614000, город Пермь, улица Ленина, 23. Кроме того, пермяки могут обратиться к мэру через его официальный аккаунт в Instagram https://www.instagram.com/samoilovperm/.

Функциональные органы и подразделения администрации Перми, где есть возможность принимать обращения граждан и документы дистанционно, будут работать с такими заявками. Там, где такой технической возможности нет, будет вестись прием граждан с соблюдением всех необходимых мер дезинфекции. Так, жители могут обратиться в Единый центр приема граждан по вопросам расселения из аварийного жилья по адресу: улица Екатерининская, 63. Приемные дни: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00, суббота с 10:00 до 16:00, телефоны: 8-909-107-82-12, 207-50-79, 207-50-81. В управлении жилищных отношений по адресу: улица Ленина, 34, приемные дни – вторник и четверг с 10:00 до 17:00, телефон: 212-55-86.

С 30 марта по 3 апреля прием заявлений на предоставление компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в департаменте социальной политики проводиться не будет.

Всю информацию об организации отдыха и оздоровления детей можно найти на официальном сайте администрации Перми в разделе «Социальная сфера/Семья и детство/Оздоровительная кампания» (https://www.gorodperm.ru/actions/social/family/camp/info_for_parents/), здесь же можно скачать бланк заявления.

В администрацию Ленинского района жители могут обратиться по телефону: 212-07-17 (приемная);

в администрацию Свердловского района – по телефонам: 241-27-99 и 244-00-68 (приемная);

в администрацию Дзержинского района – по телефону: 233-14-80 (приемная);

в администрацию Индустриального района – по телефону: 227-93-44 (приемная);

в администрацию Мотовилихинского района – по телефонам: 260-43-94 или 260-27-16 (приемная);

в администрацию Кировского района – по телефонам: 205-62-10 или 205-61-90 (приемная);

в администрацию Орджоникидзевского района – по телефону: 263-46-80 (приемная);

в администрацию поселка Новые Ляды – по телефону: 295-86-46 (приемная).

Также можно подать обращение через интернет-приемную районных администраций, такая форма подачи заявлений стала привычной и удобной для жителей. Для этого на официальном сайте администрации района (https://www.gorodperm.ru/structure/main/admin_citydistrict/) необходимо выбрать раздел «Обращение в район/Интернет-приемная/Выбор адресата/Выбор вида обращения (физическое или юридическое лицо)», затем в открывшемся окошке нужно заполнить данные формы. На указанный в заявлении электронный адрес придет сообщение о доставке обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.

Обращение, поступившее в орган местного самоуправления в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращения граждан РФ» от 02.05.2006 №59-ФЗ. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ.

Кроме этого, жители могут получить государственную или муниципальную услугу через ресурсы «Госуслуги» (https://www.gosuslugi.ru/) и «Мои документы» (http://mfc-perm.ru/).

© «Вечерние ведомости»

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