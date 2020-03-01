В Перми усилили санитарную обработку общественного транспорта в конце смены

15:27 | 25.03.2020

Для профилактики распространения коронавируса городские власти обеспечивают полную обработку специальными дезинфицирующими средствами всех трамваев и автобусов, в том числе машин частных перевозчиков.



В Перми продолжается широкий спектр профилактических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Особое внимание городские власти уделяют дезинфекции общественного транспорта. Так, перевозчикам поставлена задача проводить обработку поручней и ручек после каждого рейса, а также в конце смены в парке.



Отметим, что контроль за обработкой подвижного состава в течение дня осуществляет контрольно-ревизорская служба МКУ «Гортранс». Так, ежедневно проверяется от 100 до 200 машин. Информация аккумулируется в городском департаменте транспорта и передается в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.



Департамент транспорта администрации Перми договорился со специалистами Пермского краевого центра дезинфектологии и других профильных организаций о полной обработке подвижного состава в конце смены. Для кондукторов организован дополнительный инструктаж по дезинфекции салонов автобусов и трамваев между рейсами. Также важно, чтобы водители и кондукторы были защищены индивидуальными средствами защиты – респираторами или масками. Глава Перми Дмитрий Самойлов проверил, как осуществляется полная обработка автобусов в конце смены в муниципальном автопарке.



- Для профилактики распространения коронавируса усилили санитарную обработку общественного транспорта. И здесь не важно, обслуживается транспорт частными перевозчиками или муниципалитетом, город обеспечивает полную обработку профессиональными дезинфицирующими средствами всех автобусов и трамваев, потому что горожане должны быть уверены, что транспорт действительно обработан и безопасен. Выделяем на это средства из резервного фонда, - написал Дмитрий Самойлов в своем официальном Instagram-аккаунте.



С МУП «Пермгорэлектротранс» работает Пермский краевой центр дезинфектологии, с частными перевозчиками – две специализированные организации.



По словам директора Пермского краевого центра дезинфектологии Алексея Аникина, для обработки подвижного состава используются сертифицированные средства, дезинфекция проходит по вечерам в кабине водителя и в салоне. После обработки вирусов на поверхностях не остается.

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