В результате взрыва газа в Перми погибла женщина

14:33 | 20.03.2020

Хлопок бытового газа произошел в 12.31 20 марта в доме по Чернышевского, 3. Пожар в квартире на третьем этаже, ставшей эпицентром, был потушен. Погибла женщина, госпитализированы двое мужчин и женщина. Жители дома эвакуированы, оперативные службы обследуют здание.



Как сообщил в своем инстаграме глава города Дмитрий Самойлов, в гимназии №33 организован пункт временного размещения для жителей дома. Вечером с ними проведет встречу администрация Свердловского района.

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