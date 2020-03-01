Пермь: новости дня
17:34 | 18.03.2020
Глава Прикамья: «Достичь успехов в социализации детей позволит работа всего общества»
Во вторник, 17 марта, на заседании правительства Пермского края обсудили итоги 2019 года и планы на 2020 год по профилактике детского и семейного неблагополучия в регионе.
Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что особое внимание в работе с детьми важно уделять патриотическому воспитанию, привлекая людей, которые своим жизненным примером покажут, как смогли достичь высот в карьере и обществе. «Ребенку нужно привить любовь к тому месту, где он живет, и тогда он поймет, что порча имущества, курение – это не проявление взрослости, а наоборот, проявление шалости. Взрослость проявляется в правильных поступках. Ну, и вопросы человеческой души, родительской любви – это то, без чего воспитание просто невозможно», – подчеркнул он и добавил: «Могу еще раз повторить: чужих детей не бывает. Лишь работа всего общества позволит достичь успехов в социализации детей».
По словам заместителя председателя правительства Пермского края Татьяны Абдуллиной, в прошлом году особый упор был сделан на раннее выявление детского неблагополучия, так как острые, кризисные детские проблемы были выявлены, в основном, во внешне благополучных семьях. «Приняты основные документы, порядки, нацеленные на своевременное и оперативное оказание помощи. Введен мониторинг социальных сетей по выявлению деструктивного, разрушающего поведения подростков с последующей его корректировкой. Заработала служба социальных участковых, скорая социальная помощь, нацеленная на выявление семей, нуждающихся в ней. Используя информационную систему, мы получили больше возможностей для оперативной и качественной отработки каждого случая», – отметила она.
По словам Татьяны Абдуллиной, благодаря комплексной работе с 2015 года количество семей, находящихся в социально опасном положении, в Прикамье сократилось на 14,5% (с 7519 до 6431 семьи). Раннее выявление детского неблагополучия позволяет вовремя взять на контроль семьи, находящиеся в «зоне риска», и не допустить их социально опасного положения. В 2019 году риски неблагополучия были определены у 24,5 тыс. детей. За этот период консультационную помощь получили 18 тыс. семей, трем тысячам подростков помогли школьные психологи, еще 4 тыс. ребят получили кризисную психологическую помощь в межрайонных психологических центрах. Социальными услугами по итогам года воспользовались более 7 тыс. семей, а службам примирения удалось урегулировать 91% всех конфликтов.
«Значимым для детей и родителей остается формат детского телефона доверия, принимающего ежегодно более 20 тыс. звонков. Такой канал – это возможность выговориться, получить психологическую поддержку квалифицированного специалиста, а в случае согласия – получить очную психологическую помощь», – рассказала Татьяна Абдуллина.
Семьи, находящиеся в социально опасном положении, в 2019 году все получили сопровождение. Часть семей – психологическую и наркологическую помощь, часть прошла курсы родительских компетенций. Порядка тысячи родителей были трудоустроены, более чем 400 семьям помогли привести жилье в нормативное состояние. Работа ведется не только по фактам неблагополучия, но и по их предотвращению. В этом вопросе особенно важно педагогическое наблюдение детей.
«В связи с необходимостью этой работы на поддержку социальных педагогов и классных руководителей в 2020 году из краевого бюджета выделен дополнительный финансовый ресурс в 170 млн руб. Для доукомплектования специалистов КДН, непосредственно работающих с семьями, выделено дополнительно более 10,5 млн рублей», – рассказала заместитель председателя правительства.
Что касается ситуации в территориях, то в целом по краю зафиксировано снижение уровня социального детского неблагополучия как интегрального показателя, который включает преступность, правонарушения родителей и подростков, гибель детей. Среди муниципалитетов есть как «отличники», так и «отстающие». Наиболее благополучная ситуация с положительной динамикой складывается в Кунгуре, Перми, Горнозаводске. Территории, показавшие низкие рейтинговые места, – Александровский и Юрлинский округа.
По итогам доклада были обозначены задачи на 2020 год. Продолжится выявление подростков, употребляющих психоактивные вещества. Центр по социальной реабилитации таких детей планируется открыть в июле. Одновременно будут работать и с наркозависимыми родителями, особенно по контролю исполнения решений суда об обязанности лечения. Активно планируется развивать программу наставничества в территориях края для подростков, совершивших преступление. Специалисты проведут психологическую коррекцию подростков с деструктивным поведением и займутся разработкой образовательных модулей для родителей по снятию агрессии и предупреждению жестокого обращения с детьми.
© «Вечерние ведомости»
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