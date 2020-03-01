В Перми началась весенняя уборка: от граффити и объявлений чистят остановки

18:37 | 17.03.2020

При установлении плюсовой температуры воздуха начнутся работы по мытью ограждений вдоль дорог. Кроме того, коммунальные службы закрашивают граффити на фасадах многоквартирных домов.



В районах Перми стартовала традиционная весенняя уборка: коммунальные службы уже приступили к очистке остановок общественного транспорта от граффити и незаконных объявлений. Например, в Дзержинском районе очищены остановочные комплексы на улицах Локомотивной и Малкова. Работы по очистке ведутся и в Мотовилихинском районе: почистили от объявлений и помыли остановки «Цирк» и «Крупской». В Свердловском районе такая работа проведена почти на всех остановочных комплексах – на Комсомольском проспекте, улицах Сибирской, Куйбышева, Революции. Как сообщили в МКУ «Благоустройство Индустриального района», от объявлений были очищены остановочные павильоны по улицам Мира, Карпинского, Космонавта Леонова, шоссе Космонавтов. В Орджоникидзевском районе приводили в нормативное состояние остановочные комплексы по улицам Академика Веденеева, Набережной, Новогайвинской.



Подрядные организации приступят к мытью ограждений при наступлении плюсовых температур не только днем, но и ночью. Кроме того, в районах проводится плановая работа по очистке фасадов многоквартирных домов от граффити. Например, в Мотовилихе закрасили незаконные надписи на фасадах домов по адресам: улица Пушкарская, 134, улица Крупской, 85, улица Дружбы, 14.



Напомним, почти на месяц раньше обычного в Перми начались работы по текущему ремонту дорог. Экспресс-ремонт литым асфальтобетоном проводится во всех районах города. Это временная мера, позволяющая поддерживать состояние дорог до начала дорожного сезона и не допускать дальнейшего разрастания повреждений. В Перми таким способом уже отремонтировано 3,6 тысячи кв. м дорожного покрытия.



Учитываются обращения жителей в администрации районов, а также в социальных сетях, в том числе в аккаунте главы Перми Дмитрия Самойлова в Instagram (https://www.instagram.com/samoilovperm/). Приемку всех объектов сотрудники администраций районов проводят с представителями общественности.

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