Жители Прикамья смогут сообщить о завышенных ценах на медицинские маски или их отсутствие в аптеках

18:34 | 10.03.2020

На портале «Управляем вместе» появится возможность сообщить о высоких ценах на медицинские маски или их отсутствие в аптеках. Соответствующее поручение глава Пермского края Дмитрий Махонин дал министерству информационного развития и связи. Как отметил Дмитрий Махонин, в Инстаграм часто приходят жалобы и обращения жителей о том, что они не могут купить маски.



Ранее глава региона обозначал, что в период эпидемии ОРВИ и гриппа нельзя допускать наживы на людях. Цены должны оставаться рыночными.



Сейчас при обнаружении завышенных цен на озвученные товары жители Прикамья могут обращаться в краевое управление Росздравнадзора – у ведомства есть полномочия для организации контрольных закупок и привлечения нарушителей к административной ответственности.



Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил лишать лицензии аптеки, повысившие цены на противовирусные препараты и маски. Об этом глава государства заявил на встрече с членами Правительства РФ в ходе обсуждения доклада вице-премьера Татьяны Голиковой о повышении цен на средства защиты и противовирусные средства.

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