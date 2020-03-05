Стартовал сбор подписей в поддержку присвоения Перми почетного звания «Город трудовой доблести»

18:38 | 5.03.2020

Объявлен старт сбора подписей жителей края в поддержку присвоения Перми, Лысьве и Кизелу звания «Город трудовой доблести». Подписи будут собирать как на специальном сайте в интернете, так и в ходе пикетов, которые пройдут в оживленных местах городов.



Напомним, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести». Это звание присваивается городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В городе, удостоенном такого звания, будет устанавливаться стела с изображением герба города и текстом соответствующего Указа главы государства. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города. Звание «Город трудовой доблести» присваивается указом президента Российской Федерации в канун Праздника Весны и Труда (1 Мая).



На заседании оргкомитета, посвященного подготовке к празднованию Дня Победы, глава Пермского края Дмитрий Махонин поддержал предложение принять участие в федеральной инициативе.



5 марта на площадке завода «ОДК-Пермские моторы» состоялась пресс-конференция о старте сбора подписей жителей края в поддержку присвоения Перми, Лысьве и Кизелу звания «Город трудовой доблести». В мероприятии приняли участие председатель организации «Ветераны «Пермских моторов» Рашид Дзунза, депутат Пермской городской Думы Вячеслав Григорьев и директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов.



Как рассказал председатель Пермской городской общественной организации «Ветераны «Пермских моторов» Рашид Дзунза, авиамоторные заводы СССР за годы войны произвели 208 875 двигателей. За четыре военных года завод в два раза увеличил производственные мощности. Всего за четыре года войны было произведено почти 32 тысячи моторов. Каждый седьмой мотор был собран в Перми.



- История нашего города – это трудовые подвиги пермяков не только в воздухе, но и на земле, и на воде. Мы гордимся нашими земляками и хотим, чтобы Пермь носила звание «Город трудовой доблести», - подчеркнул Рашид Дзунза.



Директор Пермского государственного архива социально-политической истории, региональный координатор проекта «Историческая память» Сергей Неганов добавил, что в годы Великой Отечественной войны деятельность всех предприятий Перми была переориентирована в соответствии с нуждами военного времени. Всего в годы Великой Отечественной войны 11 орденами было награждено девять предприятий.



Как пояснил депутат Пермской городской думы Вячеслав Григорьев, получение этого почетного звания очень важно для городов Прикамья.



- Вклад Перми и городов края в Победу неоспорим. Это крайне важно – на примере подвига наших предков создать у молодежи реальный повод для гордости за достижения земляков. Есть у такого звания и «прикладной» смысл. Его присвоение позволит представителям городских и краевых властей, предприятий города в общении с федеральным руководством акцентировать внимание на необходимости поддержки нашей промышленности. Ведь несмотря на серьезные трудности, которые пережила наша промышленность в 1990-е годы, пермские предприятия сохранили и продолжают развивать свой кадровый, производственный, научный и технологический потенциал. Пермская промышленность является мощным целостным комплексом, способным решать любые задачи, и для этого важна поддержка федеральной власти, - отметил Вячеслав Григорьев.



Онлайн-площадка ЗаПермь.РФ работает с 4 марта, поддержать заявку Перми в поддержку присвоения почетного звания можно уже сейчас. Голосование продлится до начала мая. Пикеты, в ходе которых волонтеры будут собирать подписи, начнутся с 10 марта.

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