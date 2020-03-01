Пермь: новости дня
12:32 | 5.03.2020
Дмитрий Махонин поручил ускорить капитальный ремонт проблемного дома в Березниках
Дмитрий Махонин поручил руководству фонда капремонта провести обследование дома и оказать помощь жителям в переносе сроков капитального ремонта крыши, электрики и системы холодного водоснабжения на 2021 год.
«Региональная программа капитального ремонта не отражает реального состояния жилищного фонда. Жители дома совершенно точно не должны ждать 13 лет ремонта крыши с таким износом», – сообщил глава Прикамья.
Руководитель фонда капитального ремонта Дмитрий Баранов пояснил, что в регионе действует порядок переноса сроков капитального ремонта. «Для переноса сроков необходимо решения общего собрания собственников дома. Важным условием является – повышение собираемости взносов до уровня 80%. Сейчас собственники дома собрали 40% от начисленной суммы. Специалисты фонда проведут необходимую работу с жителями», - отметил Дмитрий Баранов.
Также Дмитрий Махонин поручил Сергею Дьякову, главе Березниковского городского округа, принять меры по поиску управляющей компании для этого дома. Сейчас дом не обслуживается ни одной организацией. «Необходимо скоординировать текущий ремонт подъездов и капитальный ремонт электрики, который будет делать подрядчик фонда», - подчеркнул глава Прикамья.
Сергей Дьяков заверил, что обслуживающая организация для здания по Миру, 66 будет подобрана в самое ближайшее время. Кроме того, он рассказал, что администрация Березников планирует перенести сроки капремонта и других проблемных домов гостиничного типа в городе - по улицам Большевистской, Березниковской, Ломоносова.
Напомним, что в 2019-2020 годах собственники около 140 домов в Пермском крае перенесли сроки ремонта на более ранние, воспользовавшись региональным порядком определения необходимости ремонта.
© «Вечерние ведомости»
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