Финалист образовательной программы для бизнеса открыл сеть магазинов морепродуктов в Прикамье

12:18 | 3.03.2020

Финалист краевой образовательной программы «Ты предприниматель» открыл в Пермском крае сеть магазинов морепродуктов «Чудо-рыба». Господдержка от центра «Мой бизнес» в виде 150 тысяч рублей позволила расширить ассортимент морепродуктов и рыбы в территориях Пермского края. Предприниматель Евгений Чудаков запустил магазины в Оверятах, Нытве и продажи через Facebook, в планах открытие точек в Краснокамском районе и поселке Майский.



Евгений Чудаков провел анализ рынка региона и пришел к выводу, что в территориях есть проблемы с качественными морепродуктами. С идеей изменить ситуацию предприниматель открыл собственное дело.



– Популярна свежемороженая, соленая и копченая рыба. Постепенно растет спрос на полуфабрикаты – пельмени и котлеты, еще начали возить охлажденную рыбу, прежде всего форель. Скоро полностью окупим затраты и выйдем в плюс, – рассказывает он.



По словам предпринимателя, участие в программе «Ты предприниматель» позволило привести свое дело в систему. Он в целом изменил подход к бизнесу – начал вести бюджет расходов и доходов, планировать денежные потоки, изменил управление кадрами и наладил сотрудничество с одним из пермских производителей. Благодаря этому в разы увеличилась реализация продукции «Чудо-рыбы». Полученную на конкурсе сумму бизнесмен потратил на приобретение оборудования для новых магазинов.



– Финансовая помощь в виде получения грантов по результатам конкурса – одна из доступных мер поддержки малого и среднего бизнеса. Еще предприниматели Прикамья могут получить господдержку в виде низких ставок на займы краевой Микрофинансовой компании, бесплатные консультации от ведущих юристов, налоговиков, экономистов и маркетологов региона, – говорит руководитель центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Дмитрий Порохин. В 2019 году при помощи центра в регионе появилось более 600 субъектов малого и среднего бизнеса.



Образовательная программа «Ты предприниматель» в 2020 году пройдет в регионе в две «волны» – первая стартует в конце марта, а вторая запустится осенью. Программа действует на территории Пермского края в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что к 2024 году количество субъектов МСП и самозанятых, получивших поддержку, должно составить 6,5 тысячи.

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