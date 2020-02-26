Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

15:05 | 27.02.2020

В Перми пройдет прямая линия по вопросам приема в первые классы

28 февраля с 11:00 до 12:00 состоится прямая линия с начальником департамента образования администрации Перми Людмилой Сериковой по вопросам приема в школы будущих первоклассников. Задать свои вопросы можно по телефону call-центра Перми 2-059-059.

Прием заявлений от родителей будущих первоклассников по закрепленной территории или по преимущественному праву, распространяющемуся на семьи, где старший ребенок уже обучается в выбранной школе, осуществляется с 1 февраля по 30 июня. В течение первого месяца приемной кампании было подано 9077 заявлений, 7639 ребят уже зачислены в первый класс. Приказ о зачислении издается школой в течение 7 дней после подачи заявления. Всего же в этом году ожидается порядка 16 тысяч первоклассников.

Заявление о зачисление можно подать как лично в школе, так и в электронной форме посредством портала uslugi.permkrai.ru. Отметим, что родителям, воспользовавшимся электронной формой подачи заявления, необходимо в течение 2 рабочих дней подойти в школу с оригиналами документов. В противном случае заявление аннулируется. Прием в школы на свободные места – не по территории проживания – стартует во всех школах с 1 июля.

С целью соблюдения законодательства при приеме в школу в этом году при департаменте образования создана общественная комиссия по контролю за приемом детей в учебные заведения. В ее состав вошли представители ведомства, а также активные участники школьных родительских комитетов. При поступлении сигналов о нарушениях члены комиссии будут выезжать на место, чтобы разобраться и урегулировать ситуацию в интересах ребенка и семьи. Обратиться в комиссию можно, направив обращение по электронной почте, а также в социальных сетях Вконтакте https://vk.com/priem_2020, инстаграм https://www.instagram.com/priem_2020/.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:23 | 27.02.2020
IT-специалисты из Узбекистана будут перенимать опыт у пермских коллег

15:17 | 27.02.2020
В Прикамье объявлены конкурсы на проектирование и строительство социального жилья в 12 муниципалитетах

15:15 | 27.02.2020
В центре Екатеринбурга водители автобусов затеяли драку

15:05 | 27.02.2020
В Перми пройдет прямая линия по вопросам приема в первые классы

15:03 | 27.02.2020
Особая комиссия горздрава и минздрава выяснит причины гибели беременной екатеринбурженки, которой вызвали «скорую» в больницу

14:56 | 27.02.2020
Дмитрий Махонин: «ТОСы стали локальными центрами реализации нацпроектов»

14:34 | 27.02.2020
В Екатеринбурге выступят легендарные Аль Бано и Ромина Пауэр

14:11 | 27.02.2020
В Екатеринбурге вынесен приговор «новогоднему стрелку»

13:50 | 27.02.2020
Из обсервации по коронавирусу в Прикамье выписали всех пациентов

13:49 | 27.02.2020
Жительница Свердловской области спасла мужа от агрессивного собутыльника

13:30 | 27.02.2020
Энергетики «ПСК» повышают надежность теплоснабжения микрорайона Свердлова

13:26 | 27.02.2020
В Екатеринбурге скончался архитектор, которого жестоко избили из-за замечания

13:05 | 27.02.2020
«Уральские авиалинии» запускают новый беспосадочный рейс Якутск – Екатеринбург

12:49 | 27.02.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на концерт

12:38 | 27.02.2020
Вице-мэра Екатеринбурга хотят изолировать после визита в Италию, где вспышка коронавируса

12:31 | 27.02.2020
В Перми на градсовете рассмотрели концепцию застройки четвертой очереди жилого комплекса «Арсенал»

12:19 | 27.02.2020
Рейс Екатеринбург – Дубай задерживается более чем на сутки

12:18 | 27.02.2020
На благотворительный зимний старт «Олимпийская лыжня» зарегистрировались участники из пяти регионов страны

12:13 | 27.02.2020
В Прикамье стартует прием заявок на краевой этап конкурса «Учитель года»

11:58 | 27.02.2020
Стали известны предварительные причины возгорания школы-интерната на Урале

11:37 | 27.02.2020
В Нижнем Тагиле уничтожено более 90 кг винограда

11:21 | 27.02.2020
Министр инвестиций Свердловской области информирует об обмане бизнесменов мошенниками

11:16 | 27.02.2020
В Нижнем Тагиле полиция возбудила уголовное дело против стоматолога с фальшивым дипломом

11:04 | 27.02.2020
В Краснотурьинске осудят водителя, убившего пенсионера-пешехода

10:39 | 27.02.2020
В Екатеринбурге три ребенка пострадали в ДТП

10:31 | 27.02.2020
Жители Пермского края могут принять участие в конкурсе будущих политиков и законотворцев

10:20 | 27.02.2020
Волнистых попугаев из Таджикистана, ввезенных в Екатеринбург, отправили обратно домой

10:01 | 27.02.2020
На ЕКАД горел автомобиль

09:51 | 27.02.2020
Министерство образования Свердловской области попросило родителей не пускать детей на концерты рэпера Элджея

09:24 | 27.02.2020
Водители Екатеринбурга стоят в восьмибалльных пробках

09:08 | 27.02.2020
В Екатеринбурге пропал мужчина

26.02.2020

21:57 | 26.02.2020
На время сложных погодных условий в Екатеринбурге следить за безопасностью на дорогах будут сотрудники Госавтоинспекции

20:12 | 26.02.2020
На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение

20:00 | 26.02.2020
Временные трибуны на «Екатеринбург Арене» собираются разобрать в 2021 году

19:46 | 26.02.2020
Троим свердловчанам предъявили обвинение в убийстве подростка в Нижнем Тагиле

19:18 | 26.02.2020
В Среднеуральске произошел пожар в городском Центре культуры





Мы в соцсетях


Патрульный участок


Архив
«    Февраль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 