В Перми пройдет прямая линия по вопросам приема в первые классы

15:05 | 27.02.2020

28 февраля с 11:00 до 12:00 состоится прямая линия с начальником департамента образования администрации Перми Людмилой Сериковой по вопросам приема в школы будущих первоклассников. Задать свои вопросы можно по телефону call-центра Перми 2-059-059.



Прием заявлений от родителей будущих первоклассников по закрепленной территории или по преимущественному праву, распространяющемуся на семьи, где старший ребенок уже обучается в выбранной школе, осуществляется с 1 февраля по 30 июня. В течение первого месяца приемной кампании было подано 9077 заявлений, 7639 ребят уже зачислены в первый класс. Приказ о зачислении издается школой в течение 7 дней после подачи заявления. Всего же в этом году ожидается порядка 16 тысяч первоклассников.



Заявление о зачисление можно подать как лично в школе, так и в электронной форме посредством портала uslugi.permkrai.ru. Отметим, что родителям, воспользовавшимся электронной формой подачи заявления, необходимо в течение 2 рабочих дней подойти в школу с оригиналами документов. В противном случае заявление аннулируется. Прием в школы на свободные места – не по территории проживания – стартует во всех школах с 1 июля.



С целью соблюдения законодательства при приеме в школу в этом году при департаменте образования создана общественная комиссия по контролю за приемом детей в учебные заведения. В ее состав вошли представители ведомства, а также активные участники школьных родительских комитетов. При поступлении сигналов о нарушениях члены комиссии будут выезжать на место, чтобы разобраться и урегулировать ситуацию в интересах ребенка и семьи. Обратиться в комиссию можно, направив обращение по электронной почте, а также в социальных сетях Вконтакте https://vk.com/priem_2020, инстаграм https://www.instagram.com/priem_2020/.

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