Пермь: новости дня
14:56 | 27.02.2020
Дмитрий Махонин: «ТОСы стали локальными центрами реализации нацпроектов»
В центре внимания оказалась значительная роль ТОСов в развитии территорий региона. Жители Прикамья все больше ощущают, что комфорт и благополучие в их населенном пункте и микрорайоне зависят не только от властей, но и от них самих, что подтверждается заметным ростом количества ТОСов. За пять лет их стало больше в два с лишним раза, сейчас в Пермском крае действует уже 591 ТОС.
Дмитрий Махонин, обращаясь к председателям ТОС, назвал инициативу по созданию ассоциации ТОСов и местных сообществ своевременной и правильной: «Такие организации замотивированы на развитие своих дворов, микрорайонов, городов и поселков, с ними необходимо вести открытый диалог». По словам главы Прикамья, ТОСы фактически стали локальными центрами реализации нацпроектов на местах.
Это мнение поддержал депутат Госдумы РФ, зампред правления Общенациональной ассоциации ТОС Алексей Бурнашов. «ТОСы – это центр притяжения общественных инициатив самого разного масштаба, – подчеркнул депутат. – Пермский край – первый регион в России, где был принят закон об инициативном бюджетировании. В результате это стало федеральным трендом, и опыт региона лег в основу федерального законодательства об инициативном бюджетировании, законопроект по ИБ внесен на рассмотрение в Государственную Думу в феврале 2020 года».
Правительство Прикамья активно поддерживает местные инициативы. В прошлом году региональное министерство территориального развития расширило меры поддержки проектов ТОС. В 2020 году механизм софинансирования проектов ТОС интегрирован в инициативное бюджетирование, в итоге доля софинансирования проектов из краевого бюджета увеличена с 75% до 90%, а максимальный объем субсидии на один проект возрос с 750 тысяч до 2 млн рублей. Дополнен и перечень мероприятий по подготовке проектов.
Представители ТОС отмечают, что непосредственное общение с населением позволяет быстрее доводить информацию до жителей и как результат – активней включаться в проекты. Председатель ТОС «Клестовка» Соликамского городского округа Надежда Малых отметила, что деятельность территориальных общественных самоуправлений тесно связана и с нацпроектами, в числе которых – комфортная среда, старшее поколение, социальные проекты, направленные на школьников: «Например, проект «Цветущая Клестовка». В него втянулись все жители двадцатитысячного микрорайона. Мы облагородили придомовые территории, соседи объединились, стали проводить совместные праздники, все теперь друг друга знают».
В текущем году в 50 муниципальных образованиях реализуются 185 проектов инициативного бюджетирования. Объем средств края на софинансирование проектов составил рекордные 207,6 млн рублей. По-прежнему больше всего востребованы у жителей Прикамья проекты по благоустройству памятников, посвященных Великой Отечественной войне и прилегающей к ним территории, обустройству спортплощадок и ремонту водопроводов.
Напомним, Пермский край участвует во всех 12 национальных проектах. С 2020 года финансирование нацпроектов в Прикамье увеличится на 10% и превысит 10 млрд рублей. Критерий эффективности запланированных инвестиций – повышение качества жизни людей: каждый должен заметить позитивные изменения.
© «Вечерние ведомости»
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