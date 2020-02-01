Летом по Пермскому краю начнет курсировать мобильный скейт-парк

18:06 | 26.02.2020

Одним из победителей первого в 2020 году конкурса Фонда президентских грантов стал проект федерации скейтбординга Пермского края, целью которого является создание мобильного скейт-парка. На реализацию проекта Фондом президентских грантов будет направлено более 374 тыс. рублей.



В региональной федерации скейтбординга отмечают, что создание такой площадки позволит вовлечь в занятия спортом и физической культурой больше молодых прикамцев: «У подростков и молодых людей, проживающих в городах Пермского края, часто возникает желание попробовать себя в скейтбординге, но из-за отсутствия площадок и качественного снаряжения желание быстро пропадает или катание заканчивается получением серьезных травм». Именно создание такой площадки позволит ребятам не только попробовать себя в этом виде спорта, по данным авторов проекта, у них также появится возможность посетить мастер-классы и показательные выступления скейтбордистов из Перми.



В рамках реализации проекта будет создан мобильный скейт-парк, состоящий из 5-6 фигур, а с 1 июня по 31 августа текущего года он будет ездить по территориям Пермского края. За это время передвижной скейт-парк побывает в Соликамском, Суксунском, Кунгурском, Нытвенском, Краснокамском, Лысьвенском и Губахинском городских округах, в Очерском муниципальном районе, а также в столице Прикамья. Благодаря реализации проекта попробовать себя в этом виде спорта смогут более 500 ребят в возрасте от 10 до 28 лет.



На данный момент в Прикамье существует только один стационарный скейт-парк – в краевой столице. Ранее, в декабрьском прямом эфире с губернатором Пермского края в Instagram, стало известно, что на строительство скейт-площадки в Кунгуре в рамках регионального проекта «Мы выбираем спорт» будет направлено 6 млн рублей, половина из которых – средства краевого бюджета, еще 3 млн – средства муниципалитета. Планируется, что скейт-парк в Кунгуре будет построен до конца текущего года.



Всего победителями первого в 2020 году конкурса президентских грантов стали 32 проекта. 26 февраля стартует прием заявок на второй в этом году конкурс. Он продлится до 31 марта.



Напомним, в Прикамье ведется активная работа по вовлечению жителей региона в занятия физической культурой и спортом. Согласно показателям национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, число людей, регулярно занимающихся спортом, должно достичь 55% от общей численности населения. По данным за 2019 год, этот показатель составляет 36%.

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