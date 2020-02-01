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16:32 | 21.02.2020

«Дорожная революция»: В 2020 году в Перми отремонтируют 25 дорог и начнут проектировать новые

Глава Перми Дмитрий Самойлов во время прямого эфира в своем аккаунте в Instagram рассказал о планах городских властей по ремонту дорог в 2020 году. В этом году в Перми продолжатся комплексные ремонты, в том числе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Как сообщил Дмитрий Самойлов, в 2020 году запланирован ремонт 25 объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также по проекту «Малые дела». Кроме того, новые пятилетние контракты с подрядчиками предусматривают проведение текущего ремонта дорог в объемах около 300 тысяч кв. метров в год. Таким образом, в этом году объем дорожного ремонта вновь составит порядка 1 миллион квадратных метров покрытия.
Отметим, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Пермь получит 600,9 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Наиболее крупные объекты этого года: улица Подлесная (будет отремонтировано сразу 2 участка улицы: от шоссе Космонавтов до улицы Космодемьянской и от улицы Космодемьянской до улицы Куфонина), улица Калинина от улицы Кировоградской до улицы Светлогорской, улица КИМ от улицы Крупской до улицы Ивановской. Всего в рамках нацпроекта будет отремонтировано 14 объектов в разных районах города.
Продолжится и реализация проекта «Малые дела», на эти цели в городском бюджете предусмотрено 333,5 млн рублей. «Малые дела» – условное название, ведь изначально этот проект предполагал небольшие, но существенные для района изменения. В этом году дела будут совсем не малыми по объемам. В планах – серьезное комплексное обновление 11 объектов, например, участка улицы Хабаровской от дома №44 до улицы Кочегаров, дороги на Заозерье, улицы Островского в Новых Лядах, улицы Черняховского от улицы Ракитной до улицы Уссурийской и ряда других.
В данный момент объявлены практически все аукционы. Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, до 85% к 2024 году.
- В 2020 году начнется крупная реконструкция важной для города развязки – улицы Карпинского на участке от улицы Свиязева до улицы Советской Армии. Объявлен аукцион на выбор подрядчика. Ориентировочно в апреле планируем выйти на объект с работами, - добавил глава Перми Дмитрий Самойлов.
В результате будет выполнено расширение до 4 полос движения, а также строительство круговой развязки улиц Карпинского, Советской Армии и Рязанской. На втором участке, где будет проходить реконструкция – от улицы Мира до шоссе Космонавтов (улица Столбовая), подрядчик уже выполняет проектно-изыскательские работы. Проект будет предусматривать реконструкцию моста на улице Карпинского и его расширение с 2 до 6 полос, а также благоустройство улицы Карпинского.
- Много обращений поступает по ремонту улицы Краснополянской в Свердловском районе. Будем проводить капитальный ремонт на участке от улицы Хлебозаводской до разворотного кольца на улице Загарьинской. Уже объявлен аукцион по выбору подрядчика. Планируемые сроки завершения работ – октябрь 2021 года, – ответил Дмитрий Самойлов на вопрос подписчика.
Кроме того, продолжается ремонт крупных городских объектов, который начался ранее. После выбора нового подрядчика возобновится реконструкция улицы Революции от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта. Сроки выполнения работ и запуск трамвайного движения при этом не будут сдвинуты.
Выполнен основной объем работ на участке Комсомольского проспекта от улицы Екатерининской до улицы Ленина. Одновременно ведутся работы и на другом участке – от улицы Ленина до улицы Петропавловской. После снятия новогодней иллюминации начнутся работы непосредственно на бульварной части улицы. Все работы ведутся по графику.
На улице Героев Хасана – в прошлом году было открыто движение транспорта по четырем полосам улицы Героев Хасана от улицы Хлебозаводской до здания по улице Героев Хасана, 64б в районе ТЦ «Шоколад» и ТЦ «Евразия». Сейчас покрытие проезжей части выполнено во временном варианте, чтобы обеспечить движение по всем четырем полосам. В весенне-летний период на участке будут выполнены работы по строительству основания и покрытия автодороги.

© «Вечерние ведомости»

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